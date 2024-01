DNA-test onthult: de familie Moszkowicz heeft Marokkaans bloed

Documentairemaker Max Moszkowicz komt uit een vooraanstaande joodse familie. Voor Nieuwe Revu dook hij met een etnische DNA-test in de rijke familiehistorie. ‘Man, wat een geile donders waren die voorouders van mij.’

Fotografie Marc Haers en Garard Wessel

Afgelopen voorjaar kreeg ik de uitslag van de DNA-test terug. Ik open de e-mail met het resultaat en de aarde zakte onder mijn voeten vandaan, verwarring alom, my mind was blown away!

Ik ben een Zweedse, Russische, native-American, Afro-Colombiaanse, India-Engelse, Balkan-Roma-zigeuner, Cohen-jood. Oh ja, en ook nog een beetje Berber-Marokkaan. Ja echt.

Maar wie ben ik nou echt? Wat moet ik hiermee? Het meest opvallende is dat er geen enkel Nederlands bloed door mijn aderen vloeit. Ik was nog zo zeker van mijn zaak, ik had een heerlijk comfortabel hokje volledig ingericht met vooroordelen en betweterigheid. Ik wist hoe het allemaal zou moeten, als men nou maar gewoon naar mij luisterde. Nu zie ik mijn wereldburgerschap onomstote- lijk bewezen door mijn eigen DNA. Een spoor van migraties dwars over de globe. Interraciaal, interreligieus, door en door gemixt. Man, wat een geile donders waren die voorouders van mij.

