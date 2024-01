'De hetze van journalisten tegen Humberto Tan is hypocriet'

We konden vorige week geen krant openslaan of Beau van Erven Dorens werd opgehemeld als dé grote talkshowvirtuoos van Nederland. Daar ben ik het wel mee eens.

Hoewel Eva Jinek een veel beter programma maakt, met meer urgentie, diepgang en kijkers, biedt RTL4 eindelijk weer een goed alternatief voor mensen die liever met een brede glimlach naar bed gaan, dan met het wereldleed op hun schouders.

Van Erven Dorens heeft charisma en vervalt niet in onzinnige prietpraat. Het is onbegrijpelijk dat RTL hem destijds naar SBS6 liet gaan, waar de voormalige ster van RTL Boulevard – die trouwens ook heel aardig kan schrijven – van meet af aan verpieterde, en steeds verder beschadigd raakte door de ene flop na de andere. Niets lukte nog.

Des te meer reden om hem het succes en de positieve recensies van deze zomer te gunnen. Want los van dit alles: het is gewoon een aardige kerel die zijn best doet.

Wat me wel tegenstaat, is de collectieve hetze die journalisten, los van elkaar, tegen Humberto Tan zijn begonnen. De kijkcijfers van RTL Late Night kenden afgelopen seizoen een ferme daling. In het begin keken duiders de kat uit de boom, in de veronderstelling dat het een tijdelijke inzinking kon zijn, maar ondertussen is het mode geworden om Tan uitvoerig af te schrijven, alsof je er anders niet meer bij hoort.

Het tekent het opportunisme van de zogenaamde connaisseurs: nog geen jaar geleden werden Tan en RTL door alle televisierecensenten de hemel in geschreven. Hij zou op een prettige manier nonchalant zijn, menselijk en vrolijk, en scherp op de gewenste momenten. En dat hij internationale topgasten in het Engels kon interviewen, muzikanten en acteurs, zorgde voor een polonaise op sommige krantenredacties, want de kanonnen van de NPO beheersen dat talent niet. Dat konden ze dan lekker even uitlichten.

Iedereen wist haarfijn uit te leggen wat RTL Late Night zo uniek maakte en waarom Jeroen Pauw iedere avond moeiteloos werd verslagen, soms met een verschil van honderdduizenden kijkers, die zich zogenaamd definitief hadden afgekeerd van de publieke omroep, vanwege diens oubollige karakter.

Maar diezelfde mensen weten nu dus precies waarom Beau van Erven Dorens het allemaal veel beter doet dan Humberto Tan. Met terugwerkende kracht analyseren ze de tekortkomingen van de goedlachse Surinaamse Nederlander en vinden ze het niet meer dan logisch dat hij nu door zijn collega wordt voorbijgestreefd. De hypocrisie is niet te harden. Als de tijdelijke zomertransfer van RTL íets duidelijk maakt, dan is het wel de schijnheilige onwetendheid van televisierecensenten, die de hele avond op Twitter het landelijke sentiment volgen, gevormd door dorpsgekken, en dat vervolgens overpennen in een stukje van vierhonderd woorden.

Ondertussen is Tan in de publieke opinie zo toegetakeld dat zijn terugkeer zonder meer in een debacle zal eindigen. Het voetvolk heeft reeds besloten dat anderen beter zijn, aangemoedigd door zelfbenoemde journalisten. Ze willen iemand anders, omdat iedereen dat roept. Zo werkt conformisme.