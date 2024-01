Nazi's op Netflix: My Honor Was Loyalty is SS-propaganda

Het artikel dat u nu leest gaat over propaganda van neonazi’s, vermomd als lachwekkende poging tot ‘film’: My Honor Was Loyalty. Te slecht om serieus te nemen, maar toch ook te schadelijk om achterover te leunen terwijl Netflix het verspreidt onder tientallen miljoenen abonnees. De streamingdienst zwijgt over de motieven om deze nazi-propaganda aan te bieden. ‘Netflix heeft besloten hier niet op te reageren.’

21 april 2017, 03.42 uur. Mijn beste vriend en ik kijken veel films. Netflix is vaak de gemakkelijke keuze voor nummer twee of drie, meestal rond een tijdstip waarop we te brak zijn om BitTorrent aan te slingeren. Het beperkte filmaanbod is inmiddels in die mate gekannibaliseerd, dat we onze toevlucht moeten nemen tot vierderangs romcom, vijfderangs Nederlands en zesderangs horror. We schrijven een willekeurige vrijdag- avond, ergens in april, als we ons na eindeloos grasduinen verlagen tot My Honor Was Loyalty: Leibstandarte. Een film die zijn eigen categorie krijgt: zevenderangs neonazipropaganda.

In eerste instantie lijkt niets aan MHWL het gevecht tegen de slaap te rechtvaardigen. Laat staan dat het meer verontwaardiging oproept dan: ‘wat een boutfilm’. Hij krijgt een 4,3 op IMDB. Meest waardevolle recensie: poorly executed movie that fails to make use of the material. Deze IMDB-gebruiker raakt echter ook aan de kern: ‘At one moment the subject is raised why the men joined the SS and it is presented as if they just wanted to do their duty. But the SS was not just some regular army unit. The SS were selected men, all volunteers, who adhered to a certain ideology and are noted for a long list of war crimes and crimes against humanity.’ Of, wat kernachtiger in een andere recensie: ‘This movie is dangerous propaganda.’

Nu kost (het huren van) een filmcamera anno 2017 geen drol. Indachtig de wijsheid van Van Rossem: iedere hele of halve idioot kan zo’n gedrocht maken. Wat echter ni?et iedere nazi-apologeet lukt: je meuk opgenomen krijgen in het wereldwijde Netflix-aanbod.

Lees het hele artikel op Blendle.