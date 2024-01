Nu op Instagram: 25 jaar ID&T werd gevierd met de allerlaatste Sensation

In 2004 kwam het boek Release, het verhaal van ID&T, deel 1 uit. Om dat ‘deel 1’ in de titel werd destijds nog gelachen, want wat viel er in deel 2 nog te zeggen dat in het eerste deel nog niet gezegd was? Nou, het vervolg Celebrate Life – het verhaal van ID&T, deel 2 is er nu... En dat er naast veel te vieren ook een hoop te vertellen valt, is wel duidelijk.

Fotografie ID&T

Een kwart eeuw geleden startten Irfan, Duncan en Theo wat zou uitgroeien tot de grootste dance-organisatie ter wereld. Om naast het leven ook het 25-jarige bestaan te vieren, verscheen afgelopen week Celebrate Life – het verhaal van ID&T, deel 2.

De inhoud van het lijvige boek (752 pagina’s) is nog indrukwekkender dan de omvang. Journalist, musicoloog en producer Gert van Veen heeft een sensationeel meesterwerk afgeleverd door de manier waarop de ups en downs, persoonlijke drama’s en triomfen, een ternauwernood afgewend faillissement en talloze bizarre taferelen op alle continenten in dit boek zijn vastgelegd. Van de eerste probeersels tot de totstandkoming van de beste feesten over de hele wereld; het verhaal achter de producties in het creatieve, productionele en financiële proces geeft een bijzondere inkijk in de tijdsgeest van toen en nu en de veranderingen op alle vlakken.

ID&T heeft door de expansiedrift van oprichter Duncan Stutterheim buiten de grote feesten als Thunderdome, Sensation en Mysteryland alle hoeken van de scene verkend door onder andere een strandtent, restaurants, clubs, een magazine en een radiostation te starten. Zelfs de telecommarkt werd betreden, en niet eens zonder succes. Teleurstellingen waren er ook, waarop grote veranderingen nodig waren om het tij te keren. Na fusies met Q-dance en b2s wist ID&T zich weer te focussen op de corebusiness: feesten.

Persoonlijke passages komen voorbij; het verongelukken van Duncans broertje Miles en de impact hiervan op zijn leven. Maar ook hoe een sabbatical met zijn vrouw Lisca in Australië uitloopt op het samen opzetten van een Sensation in Melbourne, en hoe dit door hen en de Nederlandse crew na afloop gevierd wordt. Het dancefeest gaat de hele wereld over, en ID&T weet Mysteryland zelfs op de heilige grond van het legendarische Woodstockfestival te krijgen.

De constante afweging tussen zakelijke en creatieve belangen komt ruimschoots aan bod, met als climax de recente geschiedenis met de overname door het Amerikaanse SFX, dat na grote beloftes het bedrijf richting de afgrond brengt. Uiteindelijk is het Rocco Veenboer, oprichter van Awakenings, die als een force of nature helpt de touwtjes voor ID&T in Nederlandse handen te houden.

Veel hoofdrolspelers komen uitgebreid aan het woord en het boek staat vol met honderden bijzondere foto’s die alle verhalen illustreren. Wij laten er alvast een paar zien.

