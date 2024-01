Ronnie Flex: 'Drake, Beyoncé en Gordon inspireren mij'

Alsof het Drake of Beyonce? zelf betrof, dropte Ronnie Flex (echte naam Ronell Plasschaert, 25) afgelopen week, zonder enige aankondiging, zijn nieuwe album Re?mi. De plaat bevat stoerdoenerij e?n een persoonlijk nummer over het einde van zijn 8 jaar durende relatie met Candice. ‘We zijn letterlijk samen opgegroeid, maar ik heb ook veel gekloot en fouten gemaakt. Verliefd zijn en Ronnie Flex worden, gaat gewoon niet samen.’

Je hebt nu vaker met BN’ers te maken. Wie is jou meegevallen?

‘Jamai. Ik dacht dat hij helemaal niet zo into urban zou zijn, maar laatst zat ik met een paar jongens van de straat een hele avond met hem te praten over muziek en djonko’s te roken. En Frans Bauer natuurlijk. Hij krijgt wel vaker de credits, maar ik wil graag zelf nog even bevestigen dat hij echt met iedereen praat. Bekend of onbekend, arm of rijk.’

Wie is je tegengevallen?

‘Gordon, man. Hij viel me op Instagram aan nadat ik in 2015 de prijs voor Best Geklede Man won, waarna hij backstage bij de tv-show van Jandino Asporaat, waar we beiden te gast waren, ineens weer wel aardig deed en met me lachte. Vervolgens zette hij me in de uitzending weer on the spot door me compleet belachelijk te maken. Waarom toch? Ik kwam daar vertellen hoe lekker het allemaal met me ging na het succes van Drank & Drugs, en hij zat er te klagen dat hij op geen enkele radiozender meer gedraaid werd. Hij toonde echt twee gezichten, en dat terwijl ik nog fan van hem ben ook.’

Kun je dan nog op dezelfde manier naar zijn muziek luisteren?

‘Ja, natuurlijk! Dat maakt me helemaal niet uit. Ik vind het nog steeds een fucking goede zanger met een paar fucking goede tracks. Als Gordon & Replay niet hadden bestaan dan had Ronnie Flex misschien ook niet bestaan. Het blijft gewoon jammer dat hij besloot me zonder reden zo te dissen op televisie.’

