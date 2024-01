Top 10: deze geile boeken lees je in één ruk uit

Wie zonder haast en limiet naar seks wenst te kijken, kan terecht op chaturbate.com, waar dames in diverse stadia van pikante ontkleding en opwinding de toeschouwer tot een bijdrage trachten te verleiden. Onvermijdelijk is dat nogal saai. Daarom zou literabate (een samentrekking van literature en masturbate) zomaar een nieuwe trend kunnen worden. Dit zijn de 10 beste boeken om in e?e?n ruk uit te lezen.

Nr. 10: 9 1/2 Weken, van Elizabeth McNeill

Ingeborg Day schreef het verhaal. Elizabeth Mc Neill is dus een pseudoniem. Zo gek is dat niet, want 9 1?2 Weken is sterk autobiografisch. Ten tijde van Vijftig Tinten Grijs werd veel naar dit boek verwezen, als de gelaagde en wel stilistisch geslaagde voorloper.

De eerste keer hield hij alleen haar handen boven haar hoofd. De tweede keer werd ze geblinddoekt. De derde keer hield hij er steeds even mee op. De vierde keer bond hij haar polsen samen. En zo gaat het machtsspel door en door. “Elizabeth” gaat er ver in mee. Tot hij haar uiteindelijk zo beschadigt dat hij haar naar een ziekenhuis moet brengen.

‘“Ik wil je iets laten zien.” Hij gaat de kamer uit, komt weer terug met zijn scheerspiegel, slaat me in mijn gezicht en gaat op de rand van het bed zitten. Mijn hoofd is naar e?e?n kant op het kussen gevallen. Hij pakt een handvol van mijn haar en trekt mij terug tot ik naar hem kijk.’

Het helpt Kim Basinger en Mickey Rourke in de hoofdrollen op het netvlies te hebben.

