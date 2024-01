Win: Logan Blu-ray

In de nabije toekomst ontfermt een vermoeide Logan zich over de zieke Professor X in een schuilplaats op de grens met Mexico. Logan probeert zich te verschuilen voor de wereld en zijn nalatenschap. Maar als een jonge mutant op de vlucht voor duistere krachten zijn pad kruist, kan hij zich niet langer verstoppen. Wolverine is oud, versleten en moegestreden, de dagen slijtend met de demonen uit zijn verleden zwaar op de schouders. Hetzelfde geldt voor dr. Xavier, maar die weet Wolverine wel zover te krijgen voor de laatste keer de beest uit te hangen. Met het inktzwarte Logan geeft Hugh Jackman de brute X-Man het afscheid dat hij verdient: respectvol, wreed en extreem bloederig. Wolverine wordt na tien optredens op een waardige wijze met pensioen gestuurd. Logan is vanaf 28 juni verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

http://www.fhetoolkits.com/logan/downloads/social-content/social-videos/FHE_LOGAN_LAURA_KICKS_ASS_V3.mp4

https://youtu.be/Div0iP65aZo