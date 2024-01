Reconstructie: de gruwelijke dood van gevangene Darren Rainey

Darren Rainey stierf 5 jaar ­geleden een gruwelijke dood in een gevangenis in Florida. Zijn bewaarders hadden hem urenlang opgesloten onder een kokend hete douche. Reconstructie van een ­gruwelijke dood.

Darren Rainey is een man van 50. In het Dade Correctional Institution – ten zuiden van Miami, niet ver van de moerassen van de Everglades vandaan – staat hij in de administratie als gevangene 060954. Hij zit hier 2 jaar celstraf uit wegens het bezit van cocaïne. Omdat hij last heeft van zware schizofrenie, is hij geplaatst op de zogenaamde Transitional Care Unit. In deze vleugel van de gevangenis zijn de gedetineerden gehuisvest die psychische aandoeningen hebben.

Op 23 juni 2012 zorgt Rainey voor veel onrust op de afdeling. Hij heeft zijn cel en zichzelf ondergesmeerd met zijn eigen ontlasting. De bewaarders dragen hem op zijn troep op te ruimen. Rainey weigert. De bewaarders vinden zijn gedrag onacceptabel. Gevangene 060954 moet een lesje krijgen. Als hij niet wil luisteren naar wie hier de baas zijn, dan moet hij het maar voelen.

Bewaarder Roland Clarke, een grote gespierde vent die jarenlang American football heeft gespeeld, duwt Darren Rainey om 19.38 uur een douchecabine in. Het is de douche die het verst is verwijderd van Raineys cel. Toch brengen de bewaarders hem juist hiernaartoe. Ze gebruiken deze douche regelmatig om gedetineerden te disciplineren. De boiler is via een slang direct aangesloten op de waterleidingen die het toevoer naar de douche regelen. De gevangenen zelf kunnen de temperatuur niet instellen. Dat kunnen alleen de bewaarders, via een knop in een bezemkast.

Lees het hele artikel over de gruwelijke dood van Darren Rainey op Blendle.