Revu voorspelt: Rafael van der Vaart tekent contract bij Telstar

Zaterdag 17 juni 2016

Hoewel hij de 35 nadert en het afgelopen seizoen geen doorslaand succes werd bij het Deense FC Midtjylland, weigert Rafael van der Vaart om Oranje uit z’n hoofd te zetten. ‘Ik denk dat ik voor dit Nederlands elftal nog van waarde kan zijn,’ aldus de 109-voudige international tijdens de ondertekening van zijn contract op amateurbasis bij Telstar.

Zondag 18 juni 2016

Nadat hij vele miljoenen heeft verloren aan dubieuze projecten in Turkije, heeft Gregory van der Wiel besloten het heft in eigen hand te nemen. ‘Ik ga niet meer in zee met anderen,’ aldus de verdediger van Fenerbahce, die een aantal ondernemingen heeft opgericht. ‘Zoals een koelkastenzaak op de Noordpool, een zonnestudio in de Sahara en een varkensvleesfabriek in Israël.’

Fotografie ANP