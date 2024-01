Schokkend: zo makkelijk koop je een puppy van de dierenmaffia

Om aan de Nederlandse vraag te voldoen, worden jaarlijks tienduizenden puppy’s uit Oost-Europa geïmporteerd. Een Brabander is één van de drie machtigste leden van de Europese dierenmaffia, die goud geld verdient in de – op drugs na – meest lucratieve handel ter wereld. Peter Blasic ging op zoek naar een lief hondje bij een kofferbakverkoop.

Uit onderzoek van de professor blijkt dat er internationaal drie grote handelaren in Europa zijn, waarvan e?e?n in Nederland. ‘En die zit in Brabant,’ vertelt professor diergeneeskunde Paul Overgaauw. ‘De handel concentreert zich hier in de provincie Noord-Brabant, door de nabijheid van de grens met Belgie?. In het Belgische grensgebied wonen verschillende dierenartsen die samenwerken met de Nederlandse handelaren,’ weet Overgaauw.

Getriggerd door de uitwassen van de illegale puppyhandel besluit ik zelf de proef op de som te nemen. Getipt door een dierenarts ga ik via Speurders.nl op zoek naar een pup in Brabant, die aangeboden wordt door een bepaalde ‘fokker’. Al gauw stuit ik op een nestje labradors van de bewuste aanbieder. Na een snel telefoontje blijkt het mogelijk de pups te bekijken. Nog diezelfde avond kom ik aan in een dorpje tussen Tilburg en Breda, nabij de Belgische grens.

Het adres blijkt op een afgelegen loods buiten de bebouwde kom te liggen. Als ik het erf oprijd komt een oudere man – midden 60, gekreukeld overhemd en een pet op – me tegemoet. Als ik vraag naar de pups, word ik begeleid naar een auto, waar – letterlijk – een kofferbakverkoop plaats moet vinden. In de kofferbak liggen nog twee pups, de moeder is in geen velden of wegen te bekennen. De Brabantse verkoper is niet erg praatgraag. Vragen beantwoordt hij nauwelijks, te verstaan is hij ook moeilijk.

De pups lijken me nog geen 15 weken oud en dat is sinds een paar jaar een vereiste voor de import van pups uit Oost-Europa. ‘Dat is om de insleep van rabie?s te voorkomen, want veel van deze honden worden in Oost-Europa niet ingee?nt tegen hondsdolheid, terwijl dat daar nog wel veel voorkomt,’ zegt de Tsjechische dierensmokkelaar Milos. ‘Maar die regel haalt helemaal niets uit,’ vervolgt hij. ‘Pups in Roemenie? of Bulgarije worden veel te jong op transport gezet, men houdt zich nauwelijks aan de 15-wekenregel.’

