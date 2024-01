De dierenmaffia smokkelt puppy's op bestelling uit Oost-Europa

Om aan de Nederlandse vraag te voldoen, worden jaarlijks tienduizenden puppy’s uit Oost-Europa geïmporteerd. Een Brabander is één van de drie machtigste leden van de Europese dierenmaffia, die goud geld verdient in de – op drugs na – meest lucratieve handel ter wereld. Peter Blasic ging op zoek naar een lief hondje bij een kofferbakverkoop.

‘De vraag naar honden is groot, erg groot,’ zegt de Tsjechische dierensmokkelaar Milos. ‘Weliswaar willen de meeste mensen geen hond uit Oost-Europa vanwege de dubieuze reputatie, maar dat wil nog niet zeggen dat ze die niet krijgen,’ zo stelt Milos met een slinkse lach. ‘Al heeft een hond een Nederlands paspoort, dat heeft helemaal niets te betekenen,’ zegt hij. ‘Handelaren zijn heel goed in het vervalsen van paspoorten. Daarbij helpt het ook dat er veel vervalste inentingsstickers in omloop zijn. Die zijn niet van echt te onderscheiden.’

Die stelling wordt ook onderschreven door verschillende dierenartsen, die met afschuw spreken over de praktijken van de illegale handelaren. Sommige dierenartsen hebben het zelfs over de ‘dierenmaffia’, daarmee verwijzend naar een tendens van criminelen die in plaats van drugs en vrouwen in dieren gaan handelen. De meeste dierenartsen zijn dan ook bang voor de handelaren.

De Tilburgse dierenarts Kevin Zimmerman wil zijn verhaal wel kwijt, omdat hij vindt dat het eens afgelopen moet zijn met alle wantoestanden die met de illegale smokkel gepaard gaan. Zimmerman (‘Niet mijn echte naam, de represailles van handelaren kunnen heel bruut zijn’) heeft ervaring met malafide puppyhandelaren en is omwille van zijn openhartigheid al persoonlijk bedreigd.

Hij stelt dat de Oost-Europese handelaren zo bedreven zijn in het vervalsen van paspoorten dat zelfs de beste dierenarts de echtheid ervan niet kan achterhalen. ‘De stickers in het paspoort die aangeven dat de pup is gee?nt, zijn hele goede vervalsingen uit Azie?. Maar in werkelijkheid wordt er niet ingee?nt,’ zegt Zimmerman. ‘Handelaren willen verdienen en besparen dus op alle kosten. Daarom voeren ze de pups ook veel te jong in. Dat scheelt weer voeding.’

