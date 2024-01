Neerlands Hoop: Bernd Damme van House of Eléonore

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: ­ondernemer Bernd Damme (27).

Wat voor soort ondernemer ben jij?

‘Ik ben vooral geïnteresseerd in pionieren, in de zin van echt nieuwe dingen proberen. Toen ik met Eyewear.nl in 2006 online brillen begon te verkopen, bestond Zalando nog niet eens. House of Eléonore is gericht op snelle groei en kijken of wij de juwelen- en diamantmarkt kunnen veranderen. Ik zie het bijna als een kunstvorm. In de zin dat ik soms ideeën heb die anderen totaal onhaalbaar achten. Maar dan pak ik toch een wit canvas en probeer ik het te creëren.’

Met je vorige bedrijf, Pelliano, liet je Nederland kennismaken met gehaakte Italiaanse stropdassen. Hoe ben je van stropdassen terechtgekomen bij juwelen en laboratory created diamanten?

‘Ik hou van familiebedrijven die producten maken volgens een oud ambacht. Denk aan de verzorgingsproducten van Acqua di Parma, de schoenen van Van Bommel en de likeuren van Bols. Royal Asscher is ook zo’n mooi familiebedrijf; de familie slijpt al meer dan 163 jaar diamanten. Ik ken de Asschers al een aantal jaren, dus ik ben met hen een kop koffie gaan drinken. Ik raakte geprikkeld door wat er in mijn ogen allemaal niet klopte of achterhaald was in de diamantwereld. En dat is nogal veel, van duurzaamheid tot e-commerce tot retail. De hele industrie hangt op allerlei terreinen nog sterk in de jaren 90. Toen dacht ik: dit is een plek waar ik als ondernemer het verschil kan maken.’

