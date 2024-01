Nu in Nieuwe Revu (nr. 23, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Koning van het plein - Miljoenen fans houden van volksmuziek, maar de helden van de Hollandse hits krijgen nauwelijks waardering. Maken André Hazes, Wolter Kroes en Jannes goedkope rommel of nationaal cultuurgoed? (reportage)

Verder in editie 23 van Nieuwe Revu:

- Lee Towers: ‘Ik heb miljoenen verloren.’ (interview)- Hoe Keith Ennis werd doodgestoken, in stukken gezaagd en in het IJ gegooid. (reportage)- Cryonisme: steeds meer Nederlanders laten zich na hun dood invriezen. (reportage)- Hoe Revu’s Willem Oltmans betrokken raakte bij de moord op JFK. (archief)- Meerijden met 's werelds diepste metro in het Noord-Koreaanse Pyongyang. (fotorepo)- Neerlands Hoop: juwelenondernemer Bernd Damme. (interview)- Wie denkt Jochem van Gelder wel dat hij is? (portret)- Hoofdredacteur Jonathan Ursem: ‘Zo werd Revu-journalist Willem Oltmans kroongetuige van de moord op JFK.’ (column)- Özcan Akyol: ‘Geert Wilders is een handlanger van terroristen.’ (column)- Jerry Hormone: ‘Studenten die klanten werven voor goede doelen zijn smerige bloedzuigers.’ (column)- Leon Verdonschot: ‘Omvolking is een term die alleen wordt gebruikt door racisten.’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Kurt Cobain had het IQ van z’n rechterpantoffel.’ (column)- Marith Iedema: ‘Te veel porno voor je ontmaagding verknipt je beeld van echte seks.’ (column)- Maxim Hartman: ‘Begraven of cremeren? Zet mijn resten maar bij het grofvuil.’ (column)