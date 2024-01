De White Helmets-docu Last Men In Aleppo is een baken van hoop

Last men in Aleppo – prijswinnende documentaire over de Witte Helmen van Syrië.

De Oscar voor beste korte documentaire van 2016 ging naar The White Helmets, een film over vrijwilligers die hun leven wijden aan het redden van burgers tijdens de verwoestende burgeroorlog die Syrië al jaren teistert. Deze groep eerstehulpverleners – Witte Helmen genoemd vanwege hun, jawel, witte helmen – scheurt van explosie naar explosie, in de hoop levens te kunnen redden.

Binnen datzelfde thema is er nu de mede door de VPRO gefinancierde 2Doc Last Men In Aleppo. Met zijn 110 minuten beduidend langer dan The White Helmets, en ook een prijzenpakker van formaat; op het Sundance Film Festival won de film eind januari de prijs voor beste documentaire in de categorie wereldcinema. Uit het rapport van de unanieme jury: een buitengewoon krachtig kunstwerk.

Regisseur Feras Feyyad volgt Khalid en zijn collega-Witte Helmen, en schetst het onmogelijke dilemma waar ze voor staan: moeten ze blijven en hun leven wagen, of moeten ze proberen zichzelf en hun familie te redden? Door de ogen van de vrijwillige reddingswerkers vertelt deze adembenemende docu over het dagelijks leven, de dood en de strijd om de straten van Aleppo een leefbare plek te houden. Zware kost, maar tegelijkertijd een baken van hoop en menselijkheid.