Revu voorspelt: De Ligt stopt bij Oranje na eigen goal tegen Luxemburg

Zaterdag 10 juni 2017

Via een korte verklaring laat Matthijs de Ligt weten niet meer opgeroepen te willen worden voor het Nederlands elftal. ‘Zo kan het niet langer,’ aldus de 17-jarige verdediger van Ajax. ‘Mijn debuut tegen Bulgarije was rampzalig, tegen Marokko ontving ik rood en tegen Luxemburg schoot ik in eigen goal. Een ongeluksfactor als ik hoort niet thuis in Oranje.’

Zondag 11 juni 2017

Na zijn vijfde plaats in de GP van Canada houdt Max Verstappen het verder voor gezien als Formule 1-coureur. ‘Doorgaan is zinloos,’ aldus de Sportman van het Jaar. ‘Door al die vijfde plaatsen ben ik een loser geworden. Zelfs in Limburg ben ik in populariteit al voorbijgestreefd door Tom Dumoulin. Dit is meer ­dan een Vers­tappen kan ­verdragen.’

Fotografie ANP