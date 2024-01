Waarom zijn vrouwen eigenlijk zo slecht in darten

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Kan je een triple-20 gooien?Adriaan van Buuren

Natuurlijk. Het zou wel kunnen dat je een stretcher, een slaapzak en een mand vol proviand moet meenemen. Want het kan zo een paar weken duren voordat het lukt.

Topdarters verdienen miljoenen, maar zien er niet bepaald fit uit. Met lelijke opgezwollen cafémuilen willen ze er nu een olympische sport van maken. Slaat nergens op. Het is trouwens onverklaarbaar waarom vrouwen nog steeds veel slechter in darten zijn dan mannen, want je hebt er nul kracht of snelheid voor nodig. Alleen een fijne motoriek en dat hebben vrouwen toch?

