Piet Schrijvers: Dat snotjong Ronaldo verdient 2 ton per dag!

PROFIEL — Het meest verwaande ventje uit de voetballerij staat op 3 juni in de Champions League-finale. Ook kwam onlangs naar buiten dat Cristiano Ronaldo (32) sjoemelt met belastinggeld. En dat terwijl hij meer dan 6 miljoen per maand verdient. Zou het niet genoeg zijn?

Klooien met belastingcentjes; dat heeft zo’n jongen toch niet nodig?Je zou zeggen van niet. Meneer Ronaldo verdient royaal bij Real Madrid. Als we alles bij elkaar optellen, komt er iedere maand 6,5 miljoen euro binnen. Met een geschat vermogen van 250 miljoen euro staat de Portugese pruillip op nummer één in het klassement van rijkste voetballers op aarde. Bewust rommelen met de boekhouding om nóg rijker te worden en tegelijk zijn naam te grabbel te gooien, lijkt onwaarschijnlijk.

Waar wordt de sjoemelspits precies van verdacht?Hij schijnt de Spaanse belastingdienst tussen 2011 en 2014 voor een bedrag tussen de 8 en 15 miljoen te hebben besodemieterd. Ronaldo zou de opbrengsten van imagorechten niet in Spanje hebben opgegeven. Hij riskeert naast boetes ook een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar.

Maakt Ronaldo zich hier druk om?Totaal niet. Hij is meer bezig met het neersabelen van de Spaanse pers, die volgens hem te veel kritiek op hem heeft. De viervoudig Voetballer van het Jaar voelt zich een soort god en wenst niet bekritiseerd te worden.

Wat moeten we weten over Cristiano Ronaldo?Had lange tijd het wereldrecord op zijn naam staan van duurste speler aller tijden: Real maakte in 2009 maar liefst 94 miljoen euro over aan Manchester United. Heeft een eigen schoenenmerk, onderbroekenmerk en koptelefoonmerk. Schept jaarlijks een kleine 80 miljoen euro in zijn kruiwagen. Werd in 2010 vader van een zoon, maar wil niet vertellen wie de moeder van het jongetje is, dat natuurlijk ook Cristiano Ronaldo heet.

Wat vindt Cristiano Ronaldo van zichzelf?‘Er zijn mensen die mij haten en die zeggen dat ik arrogant ben. Maar ik werd geboren om de beste te zijn en daar wil ik niets aan veranderen.’

Wat vinden wij van Cristiano Ronaldo?Een beetje ballen kan hij wel, maar een cursusje veilig frauderen zou hem niet misstaan.

Wat vinden anderen van Cristiano Ronaldo?

Piet Schrijvers - voormalig topkeeper

‘Het buitenlands voetbal volg ik niet al te veel. Ik ben vele jaren geleefd door het voetbal en nu leef ik zelf. De Nederlandse eredivisie volg ik als rapporteur voor De Telegraaf en ik sta langs de kant bij mijn kleinzoon, maar verder speelt het voetbal geen grote rol meer in mijn leven. Wat Cristiano Ronaldo daar allemaal uitspookt in Madrid, krijg ik slechts zijdelings mee. Zijn duizelingwekkend hoge inkomsten vind ik ronduit belachelijk. Hij pakt 78 miljoen per jaar; je mag best weten dat wij in de jaren 70 en 80 bij Ajax een driejarig contract tekenden met een salaris van 60.000 gulden. Daar neemt die Ronaldo nog niet eens een corner voor. We voetbalden voor een klein premietje en waren dolblij als we hadden gewonnen.

Het wordt steeds gekker in de voetballerij, dat snotjong verdient twee ton per dag; ik vind het niet gek dat er belastingtechnisch weleens wat misgaat met zulke astronomische bedragen. Ik geloof niet eens dat er opzet in het spel is, want waarom zou je belasting willen ontduiken met zoveel poen op de bank? Hij is gewoon drukker geweest met zijn haar dan met zijn administratie.’

