Je ziet dat Hans van Breukelen eigenlijk keihard wil gaan huilen

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Is Dick Advocaat een goeie keuze?Jaap de Man

Ach, het maakt bitter weinig uit wie je nu als bondscoach aanstelt. Emile Roemer zou ook prima zijn. Of de eerste de beste dakloze. Die spelers trekken zich toch geen reet meer van iemand aan. Dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Geeft een hoop innerlijke rust. Iedereen valt over Hans van Breukelen heen, en dat is ook terecht want hij is redelijk talentloos op het gebied van leiding geven en communicatie. Maar Hansie heeft ook iets aandoenlijks. Je ziet dat hij zich groot houdt, maar eigenlijk keihard wil gaan huilen. Advocaat schijnt ook heel snel en vaak te janken. Heel misschien dat de spelers dan uit medelijden iets meer hun best voor hem gaan doen.

Lees de hele column van Maxim Hartman op Blendle.