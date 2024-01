Win: La La Land Blu-ray

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical en een ode aan iedereen die durft te dromen. De film won zeven Golden Globe Awards (waaronder Beste Film, Beste Regisseur, Beste Actrice en Beste Acteur) en werd genomineerd voor elf BAFTA Awards, waarvan er vijf werden gewonnen, en veertien Oscars, waarvan er zes werden verzilverd waaronder Beste Regisseur, Beste Actrice en Beste Muziek.La La land is vanaf 25 mei verkrijgbaar op DVD, Blu-ray en Digital HD.

https://youtu.be/2P_gtx2DIRI