Bij de koffie: arrestatie in moordzaak Everink, aanval Mosul begonnen en meer...

Arrestaties in moordzak Everink

De politie heeft een arrestatie verricht in de zaak-Everink. Zijn aanhouding was het gevolg van een gerichte tip. De zakenman, die in 2012 op Sensation White werd mishandeld door Badr Hari, werd drie weken geleden vermoord in zijn huis in Bilthoven. Hij was door messteken om het leven gebracht.

Mogelijk tweede terrorist betrokken bij aanslag in metro

Bij de aanslag in de metro bij het station Maalbeek in Brussel was mogelijk een tweede terrorist betrokken. De man is volgens de Waalse publieke omroep RTBF op bewakingscamera's te zien zijn met een grote tas. De omroep weet nog niets over de identiteit van de vermeende tweede terrorist. Het is ook niet bekend of de tweede betrokkene bij de explosie omkwam of op de vlucht is.

Aanval Mosul begonnen

De langverwachte aanval door het Iraakse leger op de door terreurgroep Islamitische Staat bezette stad Mosul is begonnen. Dat heeft een woordvoerder van het leger donderdag bevestigd aan persbureau AP.

Netflix koopt serie met Jonah Hill en Emma Stone

Netflix heeft de uitzendrechten bemachtigd van de tv-serie Maniac, met Emma Stone en Jonah Hill in de hoofdrollen. Dit meldt Deadline. De serie telt tien afleveringen en is gebaseerd op een Noorse serie uit 2014. Het gaat over een man (Jonah Hill) die in zijn dromen leeft in een fantasiewereld, maar in werkelijkheid in een gesloten inrichting zit. Stone speelt de rol van een andere patiënt, aldus Netflix.