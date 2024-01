Wie denkt Hans van Breukelen wel dat hij is?

PROFIEL — Na het beroemde vingertje onder zijn oog stopte Hans van Breukelen (60) in de gewonnen EK-finale van 1988 een penalty van de Sovjet-Unie. De held van toen is nu de gebeten hond.

Waarom is er zoveel commotie rondom De Breuk?Het rommelt al tijden bij de KNVB en Hans van Breukelen krijgt daar de schuld van. Tijdens zijn bewind als technisch directeur vertrokken assistent-bondscoaches Dick Advocaat en Marco van Basten terwijl Ruud Gullit juist een aanstelling als assistent weigerde. Van Breukelen ontsloeg Arjan van der Laan (bondscoach vrouwen), Danny Blind (bondscoach) en Hans Jorritsma (teammanager Oranje). Ook Minke Booij (manager vrouwenvoetbal) en enkele persvoorlichters vertrokken. Vorige week bedankte Van Breukelen technisch manager Jelle Goes voor zijn diensten.

Zijn zij allemaal slachtoffers van Van Breukelen?Niet helemaal. De Dominee was nauwelijks begonnen toen Advocaat en Van Basten uit eigen beweging vertrokken. Dat was het startschot van een moeilijke periode. Blind en Van Breukelen lagen elkaar gewoon niet en Oranje presteerde slecht; er móest iets gebeuren. De hoogste technische baas van de KNVB moest dat doen en de bondscoach ontslaan is best een dingetje. Van Breukelen werd vorige week in een verwoestende Telegraaf-column van Valentijn Driessen ‘een wolf in schaapskleren’ genoemd: ‘een kille opruimer en een meedogenloze man die mensen tegen elkaar uitspeelt en een intrigant is: doortrapt en geslepen’.

Wat moeten we weten over Hans van Breukelen?Was bij FC Utrecht en PSV een keeper met charisma. Won met PSV zes landskampioenschappen, drie KNVB-bekers en de Europacup I. Verloor zijn vrouw in 2009 aan kanker en herpakte zich knap na het grote verdriet. Is sterk gebleven voor zijn kinderen en kort geleden opa geworden. Kan momenteel niets goed doen als technisch directeur van de KNVB.

Wat vindt Hans van Breukelen van zichzelf?‘Elke scheet die ik laat is tegenwoordig voorpaginanieuws en de kritische klappen komen van alle kanten, dus ik hou me in de media even op de vlakte.’

Wat vinden wij van Hans van Breukelen?Nog even en De Breuk staat buitenspel, da’s heel knap voor een doelman.

Wat vinden anderen van Hans van ­Breukelen?

Jean-Paul Decossaux - commercieel directeur KNVB

‘Als collega en mens is Hans absoluut geen gevaarlijke autocraat met ondergrondse bedoelingen, zoals hij wordt afgeschilderd in de column van Valentijn Driessen. Afschuwelijk en fout vind ik het. Hans is juist integer en een open boek over zijn plannen en opvattingen. Veel dingen die hem worden verweten, kúnnen hem niet worden aangerekend omdat die door eerder beleid en keuzes zijn ontstaan. Echter, de voetbalwereld kan een onbetrouwbaar wereldje zijn waarin Hans soms te naïef opereert. Vakinhoudelijk heb ik op onderdelen het nodige aan te merken, dat weet Hans ook. Maar in zijn omgang met mensen wordt hij volledig verkeerd afgeschilderd.’

