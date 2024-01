De KNVB-voetbalsoap kent meer C-acteurs dan GTST

Kan Niet Veel Beroerder, daar staan de letters van de KNVB tegenwoordig voor, las ik ergens op het internet. Het bashen van de grootste sportbond van Nederland heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en daar is natuurlijk ook alle reden toe.

Fotografie ANP

Sinds de bond drie jaar geleden de wankele constructie Hiddink/Blind bedacht en niet in zee ging met de eveneens beschikbare Ronald Koeman, stapelen de fiasco’s zich in hoog tempo op. Niet voor niets dreigen we de tweede eindronde op rij te missen en is de voormalige nummer 1 van de FIFA-ranking inmiddels afgezakt naar plaats 32, nog achter landen als Iran en Hongarije.

Bijna dagelijks worden er nieuwe treurige episodes toegevoegd aan de voetbalsoap die meer C-acteurs telt dan een gemiddelde aflevering van GTST. Neem nu bijvoorbeeld Hans van Breukelen, de ietwat zweverige technisch directeur van de KNVB. Op het oog de enige in de Zeister bossen die uitgerust is met een voetbalachtergrond, maar zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach getuigt daar niet bepaald van.

Op het ene moment zegde hij de baan toe aan Henk ten Cate, om een halve dag later die beslissing deels terug te draaien met de mededeling dat de KNVB nog wat bedenktijd nodig had. Geen wonder dat zelfs een uitgerangeerde trainer als Ten Cate bedankte voor de eer.

Dat het lot van Oranje nu in handen wordt gelegd van een bijna 70-jarige veteraan als Dick Advocaat die bovendien vanwege zijn vorige ontsnappings-act slecht ligt bij de internationals, geeft maar aan hoe diep we gezonken zijn met het vlaggenschip van de KNVB.

Het gehannes van Van Breukelen, het ontbreken van een visie, de totale miscommunicatie, we zijn binnen no time van een A-merk een C-product geworden. Veel beroerder kan het inderdaad niet. Iemand moet ingrijpen op dit volledig stuurloos geworden schip, maar wie?