Op zoek naar balans in digitale tijden: kan je stoppen met social media?

Sidney Vollmer (33) is zó klaar met Facebook en WhatsApp dat hij zijn accounts verwijderd heeft, en er een boek over schreef: On/Off – Op zoek naar balans in digitale tijden. ‘Jarenlang was ik een brave gebruiker die gegevens weggaf aan een bedrijf dat mijn aandacht als product verkocht aan adverteerders.’

Illustratie Kakhiel

Vroeger gingen we iedere week naar de videotheek. Nam ik hitjes op van de Top 40 met cassettebandjes. Leende ik boeken in de bieb. Pakte ik de pistoletvormige mobiel van mijn moeder om meisjes te sms’en. Vroeger speelde mijn broertje en ik Super Mario zonder dat we hoefden bij te betalen. En was chatten onschuldig.

Tegenwoordig ben ik verslaafd aan digitale technologie. En word ik constant in de gaten gehouden. Digitale technologie van Silicon Valley grijpt veel dieper in op mijn leven – en op dat van mensen die ik lief heb – dan ik zou willen. Daarom schreef ik er een boek over. Omdat ik me zorgen maak. Maar ook omdat ik kansen zie om het tij te keren. Om ons te verdedigen. En om meer balans te krijgen in digitale tijden.

Ik ben zo blij met de toevallige ontmoetingen met vrienden in het echt. Helemaal wanneer het een vriend is die ik al een hele tijd niet sprak. Gewoon, op straat, of in een kroeg. Bij zo’n toevallige ontmoeting is er verrassing, een vrolijk moment, de plotse herinnering aan vroeger. Het lijkt een soort reset. Alsof de synapsen in mijn hersenen extra snel heen en weer schieten naar een gebied dat voorheen was verdwenen.

Zo blij wanneer ik mensen ontmoet die me ni?et na afloop van de ontmoeting toevoegen op Facebook. Dan kan ik nog eens aan ze terugdenken, ze missen misschien, totdat de ontmoeting verdwijnt in het moeras van mijn (steeds slechter werkend) geheugen, of we elkaar nog eens zien. In plaats van dat Facebook bepaalt wanneer ik weer iets van ze te zien krijg. Misschien is die toevallige ontmoeting uiteindelijk wel van grotere waarde voor ons zelfbeeld en ons beeld van elkaar dan de stroom circustentmomenten (verjaardag, bruiloft, verre reis) die we nu van elkaar gepresenteerd krijgen.

