Luuk Koelman: 'Gewoon nooit meer strandfoto’s appen van je 3-jarig dochtertje, halfnaakt spelend met zand en schelpjes'

Goed nieuws! Nog even en alle Nederlanders krijgen te maken met permanente en grootschalige digitale surveillance. Dankzij een verruiming van de inlichtingenwet mogen de AIVD en MIVD binnenkort onbeperkt internetverkeer aftappen, hacken en afluisteren. Sterker nog, beide geheime diensten hebben al aangegeven überhaupt geen toezicht meer te willen. Als het aan hen ligt, wordt alles getapt en desnoods tot in de eeuwigheid opgeslagen.

Raar dat zoveel mensen daar een probleem mee hebben, zo net na 5 december. Het is gewoon de volwassen variant op het Grote Boek van Sinterklaas. Dus waarom roept iedereen dan dat door die verruiming van de inlichtingenwet straks iedereen een verdachte is? Ik bedoel, daar hoor ik mijn neefje van vijf nooit over klagen wanneer de Sint in het land is. Die vindt het prima dat Zwarte Piet hem dag en nacht observeert, omdat hij in potentie altijd een stout jongetje kan zijn.

In de wereld der volwassenen werkt het dus net zo. Daar ligt alweer een volgend boek van Sinterklaas klaar. Een plan van de Europese Commissie voor massasurveillance. Grote chatplatforms, zoals WhatsApp, Messenger, Signal, Snapchat en Telegram worden verplicht om alle teksten en foto’s die we naar elkaar versturen, te controleren op kinderporno. Per wanneer? Augustus 2024. En waarom op kinderporno? Omdat niemand daarop tegen kan zijn.

Nou ja, behalve dan experts, Europese toezichthouders en de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Die waarschuwen voor een hellend vlak, omdat de technologie ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Maar die angst is natuurlijk onzin. Een dak op een huis is ook een hellend vlak. Ik heb het mijn neefje gevraagd: glijdt de Goedheiligman wel eens met paard en al uit en belandt hij dan in de dakgoot? Nee, nooit. Dus wat is dan het probleem?

Gewoon je ouders nooit meer strandfoto’s appen van je 3-jarig dochtertje, halfnaakt spelend met zand en schelpjes. Of is dat soms te veel gevraagd? Trouwens, hoe erg is het als je opeens, door een vreemde speling van het lot, verdachte bent? Prachtig lijkt me dat! Jij in je eentje tegen de overheid, klaar om je onschuld te bewijzen. Het leven als een heuse actiethriller. Rennend over een akker, met drie vuistdikke fotoalbums onder de arm, achtervolgd door drones van de Europese Commissie. Voel je je toch een beetje John Wick. Natuurlijk red je het net en ontmoet je ook nog eens een bloedmooie vrouw die als enige in jouw onschuld gelooft, want zo gaan die dingen.

Dus wees blij dat onze overheid interesse heeft in jouw bestaan, dat – geef maar toe – niets meer is dan elke dag met een broodtrommeltje onder de snelbinders naar je werk fietsen en een echtgenote die alleen nog maar hijgt als ze de bus heeft gemist. Dát is wat steekt. De gedachte dat alles wat je online uitspookt totaal oninteressant is voor welke overheid dan ook. Tenminste, als het algoritme dat ook vindt.