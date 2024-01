Hoe belangrijk is Dirk Kuyt nog voor Feyenoord?

Hij kwam terug om Feyenoord kampioen van Nederland te maken. Maar Dirk Kuyt (36) begint sporen van sleet te vertonen en wordt door zijn gabber Giovanni van Bronckhorst soms zelfs op de bank gezet. Hoe belangrijk is de aanvoerder van Feyenoord nog? Vriend en vijand over de wankelende held van De Kuip: ‘Voetbaltechnisch kan het natuurlijk echt niet meer.’

Fotografie ANP / HH

Voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, is zondag 2 april een ferme klap in het gezicht. Toegegeven, de 2-1 nederlaag tegen aartsrivaal en mede-titelkandidaat Ajax valt op papier nog mee, maar het spel van de Rotterdamse koploper is negentig minuten lang niet om aan te zien. Met blessures van dragende spelers als Rick Karsdorp en Nicolai Jørgensen ziet de droom van de Coolsingel er toch plots een stukje waziger uit, al maakt de 8-0 overwinning op Go Ahead Eagles drie dagen later veel goed. Toch staat aanvoerder Dirk Kuyt ferm en met rechte schouders voor de camera van Studio Sport. De routinier verklaart, duidt en eindigt – zoals wel vaker – met een dooddoener: ‘We zijn hier als nummer één gekomen en gaan hier als nummer één ook weer weg. We leven van wedstrijd naar wedstrijd.’

Het zegt veel over de rol van Kuyt, 104-voudig international en met 150 goals in de eredivisie, in dit Feyenoord. Hij is de vader van het gezin die tegen de rest van de familie zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken en alles uiteindelijk wel goedkomt. De realist in hectische tijden en de soms ietwat demagogische optimist als de Wet van Murphy zich op het veld openbaart. Een leider die altijd vooropgaat in de strijd, een tikje uitdeelt als dat nodig is en – misschien wel zijn belangrijkste kracht – door zijn onverzettelijkheid door het legioen wordt aanbeden. En dat is niet zo vreemd, want voor de hondstrouwe supporters is de Katwijker het vleesgeworden boegbeeld van de club van Zuid en dé gids naar het naderende kampioenschap. Sterker nog: Kuyt kwam er vorig jaar speciaal vanuit Turkije voor terug naar de Maasstad. De eerste titel sinds 1999. Inmiddels zo lang terug in het verleden dat er een aflevering van Andere Tijden Sport over is gemaakt.

Lees het hele artikel over Dirk Kuyt op Blendle.