Advocaat Joost Quant: 'Telkens uitstellen en rekken leidt er uiteindelijk toe dat Tom een hartinfarct krijgt'

Het is alweer een jaar geleden dat Tom Egbers door de NOS op non-actief werd gesteld, wat was er ook alweer aan de hand?

De blonde nestor van het eredivisievoetbal op tv had zestien jaar geleden een affaire met een jonge, vrouwelijke collega. Toen die amourette stukliep, zou hij haar hebben geïntimideerd en gepest. Egbers gaf de affaire toe, maar zegt niets van hevige intimidatie of doodsbedreigingen te weten. De presentator van Studio Sport kon zich wel indenken haar ooit ‘de as van het kwaad’ te hebben genoemd.

Wat waren de gevolgen voor Egbers?

Hij legde in maart 2023 zijn werk neer na beschuldigingen van intimidatie en pestgedrag op de werkvloer van de sportredactie. Zelf was hij het met die maatregel oneens, maar het zou zorgen voor rust op de redactie. Omdat er verder geen schot in de zaak kwam en er een jaar na dato nog niets is veranderd, besloot Egbers een kort geding aan te spannen tegen zijn werkgever NOS.

Wat wil Egbers precies?

Terug op tv. Na veertig jaar dienstverband wil hij niet op deze wijze van het toneel verdwijnen. Egbers zegt: ‘Ik wil nog terug op televisie verschijnen omdat het mijn werk is. Omdat ik er eer inleg. Omdat ik het niet terecht vind dat ik het gezicht ben van alles wat er mis is in Hilversum. Ik heb ook het eeuwige leven niet. Ik zit in de herfst van mijn carrière. Ik wil dat wel op een waardige manier doen. Ik vind eerlijk gezegd dat ik dat wel verdien.’ De advocaat van de NOS laat doorschemeren dat een terugkeer onmogelijk is vanwege onrust op de redactie: ‘Een deel van de collega’s dreigde weg te blijven als hij zou worden ingezet.’

En nu?

De rechter heeft beide partijen gevraagd onderling tot een schikking te komen. Lukt dat niet, dan volgt er op 16 april een uitspraak van de rechter.

‘We hebben beiden psychologische hulp’

Wat vindt Tom Egbers van zichzelf?

‘Ik verdien een waardig afscheid.’

Wat vinden wij van Tom Egbers?

Wie weet tot ziens, hoe dan ook, goedenavond.

Wat vinden anderen van Tom Egbers?

Joost Quant - advocaat Egbers

‘Hij heeft een jaar van ellende achter de rug. Hij ging in dat jaar aan de slag met een coach en psycholoog. Tom wordt onevenredig hard getroffen: hij is geen gewone werknemer. Als Tom op non-actief wordt gesteld, dan is heel Nederland daarvan op de hoogte. Tom is met ingang van 11 maart de toegang tot de werkplek ontzegd door de NOS. Ik daag de NOS uit om aan te tonen waar de voorbeelden die ze hebben gegeven staan. Na zeven maanden wordt er nog steeds gepraat, maar schiet het voor Tom niet op. Telkens uitstellen en rekken leidt er uiteindelijk toe dat Tom een hartinfarct krijgt. Het is daarom, na twaalf maanden, tijd voor duidelijkheid.’

Saskia Le Noble - advocaat NOS

‘Ik betreur het dat het niet is gelukt om een oplossing te vinden tussen de twee partijen. Dat Egbers niet werd ingezet, kwam niet vanwege concrete verwijten, maar vanwege de onrust rond zijn persoon op de redactie. De NOS achtte de terugkeer van Egbers daarom niet mogelijk. Als Egbers eerder ruimte had gegeven aan het idee dat werknemers zich door hem onveilig hebben gevoeld, dan was een terugkeer naar de redactie wellicht een mogelijkheid geweest.’

Angela de Jong - tv-columnist

In het AD: ‘Tom Egbers had goed nagedacht over wat hij wilde uitstralen tijdens zijn aankomst bij de rechtbank in Lelystad. Het bruine pak. De gekwelde oogopslag. Het krampachtig vasthouden van de hand van zijn bedrogen echtgenote. En over de woorden die hij moest gebruiken: de quote “ik wil een eerlijk proces” waarmee hij zich langs de haag van journalisten wurmde. Het was allemaal uit het boekje. Hij weigert om door de zijdeur af te gaan, zei Tom in de rechtbank waar hij terugkeer eiste op het scherm bij de NOS. De emotie was hoorbaar in zijn stem, maar de woorden kwamen er helder uit. Ik besloot mijn cynische mediabril even af te zetten en keek hem zoals mijn moeder dat zou doen. Ik zag een gebroken man, die na veertig jaar trouwe dienst niet alleen zijn baan bij tv, maar ook zijn identiteit kwijt is. Van wie er daardoor weinig meer over is. Een behoorlijk triest plaatje. Laat dat een wijze les zijn voor presentatoren in Hilversum. Gedraag je normaal. Anders eindig je zoals Tom.’

Mart Smeets - oud-collega Studio Sport

‘Ik praat niet over de NOS. Je kunt niet zeggen dat Tom Egbers en de NOS niets met elkaar van doen hebben. Ik heb mij voorgenomen – en ik hou me eraan – dat ik niet praat over al deze zaken. Punt. Ik zwijg. Daar moet u het mee doen helaas. Het is niet persoonlijk.’

Kees Jansma - oud-collega Studio Sport

‘Laat dit onderwerp maar aan mij voorbijgaan, want ik heb in deze hele situatie geen zin. Ik erger me aan alle publiciteit. Daar moet ik even niet aan meedoen.’

Henk Spaan - collega-sportjournalist

‘Nee nee, ik hoor het al. Nee nee nee nee nee. Dank je. Ruil mijn opinie voor iemand anders. Nee, je mag niet vragen waarom. Niet over doorvragen. Ik wil er gewoon niet over praten.’

Jan Joost van Gangelen - oud-collega Studio Sport

‘Ik vond het verdrietig en treurig om te zien hoe dat ging rondom de rechtszaak. Ik heb acht jaar bij Studio Sport gezeten en heb altijd prima met Tom gewerkt. Ik heb ons contact nooit als onprettig ervaren. Hoe het verhaal van zijn kant is gegaan en dat van de dame in kwestie, daar kan ik niks over zeggen, want dat weet ik gewoon niet. Ik ben ook blij dat ik er niet over hoef na te denken of ik hetzelfde zou hebben gedaan als hij. Maar ik kan me het gevoel wel indenken dat het steekt als je ergens heel lang hebt gewerkt en je gaat volledig geruisloos door de achterdeur naar buiten. Dat snap ik. Toch zie ik zo één-twee-drie geen oplossing, want de NOS wil niet dat hij terugkomt en hij wil het wel. Daar zal een uitspraak over moeten komen, ik weet niet of dat werkbaar is eerlijk gezegd. Ik vraag me af wat hij eruit hoopt te halen. Het zal niet zo zijn dat er tromgeroffel en slingers volgen als hij die zaak wint. Volgens mij zijn er alleen maar verliezers in de huidige situatie.’