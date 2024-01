Eus is een over het paard getilde halve zool

Eus heet eigenlijk Özcan Akyol en is een Nederlandse schrijver/opiniemaker van Turkse afkomst. Hij vindt zichzelf enorm overschat en wil eigenlijk veel liever onderschat worden. Daarom kwam hij te rade bij mij, want ik ben z’n grote idool, en mocht ik zeggen: ‘Eus, ga nu achter die struik schijten en veeg je reet af met een cactus,’ hij zou het meteen doen, zodanig kijkt hij naar me op.

Illustratie Steve Nestorovski

‘Wat moet ik aanvangen, Herman, wat moet ik in godsnaam aanvangen om net zo onderschat te worden als jij?’ vroeg hij. ‘Nou, Eus,’ zei ik, ‘ten eerste moet je uiteraard wat doen aan je uiterlijk. Je hebt werkelijk het archetypische uiterlijk van overschatte mensen, genre Jort Kelder, Maxim Hartman en Theo Maassen. Begin alvast met de zweetvlekken onder je oksels weg te werken. En vermijd een baardje zoals dat van jou. Het is een rasecht Turks baardje, het benadrukt aldus je Turkse vooraanzicht en zoals je weet zijn Turken in Nederland zo goed als per definitie overschat.

Ten tweede, stop met schrijven. Al wat je op papier kwakt wordt in Nederland ernstig genomen en dat is heel slecht voor een imago. Men is zo gek op je geschriften omdat ze leeg, nietszeggend, ronduit ridicuul en stilistisch heel slecht zijn. En je romans zijn niet om te verstouwen. Ze zijn pretentieus, ongrappig, oersaai en geschreven in een schabouwelijk Nederlands. Daarom zijn ze populair. Je moet je populariteit de das omdoen door dus het schrijven te laten en zeker niet meer op de televisie te verschijnen. De doorsnee Hollander, een lul de behanger van heb ik jou daar, is dolblij als jij op tv komt. Ha, daar heb je Eus, denkt hij en hij verkneukelt zich alvast in de onzin die je gaat vertellen, de flauwiteiten, de theorieën waar geen touw aan vast te knopen valt en je arrogante politieke correctheid die altijd weer, op een gênante manier, als besluit heeft dat minderheden worden beschouwd als minderheden, en dat dit anders moet, namelijk dat minderheden evenveel rechten hebben als meerderheden.

Op den duur verzand je zodanig in je eigen gebral dat je ogen doods worden, je krijtwit uitslaat en de goedkope gel in je snel uitvallende haar begint te smelten. En dan denkt de modale tv-kijker, de debiele kloothommel: nou, wat kan die Eus het prima uitleggen. Op die wijze duurt het slechts een paar jaar om zoals jij een totaal over het paard getilde halve zool te worden.

Kortom, Eus, ik herhaal: zweetvlekken weg, schrijverij weg, tv-optredens weg! Maar wat dan wel, zal je je afvragen. Nou jongen, ga gewoon zoals de meeste van je soortgenoten drugs dealen en je zal meteen onderschat worden, want Turkse drugsdealers zijn in wezen belangrijker in de maatschappij dan vele anderen.’

Eus bedankte mij en kuste m’n schoenen.