Serge Gainsbourg was een amateur, een totale loser. Weg ermee!

Hij werd geboren op 2 april 1928 als zoon van een Oekraïner die Joodse knielaarzen verkocht aan balletdansers, en de vrouw van die Oekraïner, een temeier die een ei kon koken in haar anus. Ze vluchtten naar Parijs, waar Serge een beroerde jeugd beleefde, als puber nog veel lelijker werd dan als baby, en als volwassene nog honderd keer lelijker dan als puber.

Illustratie Steve Nestorovski

Omdat hij niet kon zingen, besloot hij om te beginnen met zingen. Omdat hij het verschil niet kende tussen een piano en een zak zemelen besloot hij om te beginnen met pianospelen. Omdat hij een absolute nitwit was zonder talent, besloot hij om een grote ster te worden. In Frankrijk is zoiets op je kousevoeten mogelijk, want iedere grote Franse ster is een absolute nitwit.

Door z’n extreme lelijkheid had Gainsbourg nul succes bij de vrouwen, behalve bij heel mooie vrouwen die uit verveling de ogen van hun omgeving wilden uitsteken door aan te pappen met de afschuwelijkste eikel die er te vinden was, en uiteraard kwam Gainsbourg hiervoor met vlag en wimpel in aanmerking. Zodoende was er Brigitte Bardot die het met hem aanlegde, puur omdat hij stonk, omdat hij griezelige flaporen aan z’n rotkop had hangen, omdat hij slechte muziek maakte, omdat hij in bed niks voorstelde en omdat hij zich te pletter rookte en zoop. Natuurlijk liet ze hem algauw stikken en nam ze een leuke man in de plaats.

Vervolgens kwam de 19-jarige Jane Birkin op de proppen, een griet die zo blasé was dat ze haar gelakte teennagels de namen gaf van Latijnse dichters uit 4000 voor Christus. Met haar nam Gainsbourg Je T’Aime Moi Non Plus op, en vanzelfsprekend had hij naar z’n aloude gewoonte het melodietje gejat, in dit geval van Bach, en had hij de tekst geschreven met alle mogelijkheden waarover een analfabeet met een IQ van 53 beschikt. Er hoeft geen tekening bij dat Birkin Gainsbourg van lieverlede strontzat werd, helaas nadat ze een kind met hem had gemaakt, de van begin tot eind afstotelijke Charlotte Gainsbourg. Over Serge Gainsbourg doen allerlei verhalen en anekdotes de ronde die moeten bewijzen wat een vrije geest, een ongeremde durfal en een complete anarchist hij was. Zo stak hij voor de camera’s een briefje van vijfhonderd Franse francs in brand en zei hij tegen Whitney Houston dat hij haar wilde neuken. Big deal. Vijfhonderd Franse frank uit die tijd is omgerekend ongeveer 0,3 euro waard, en Whitney Houston neukte nagenoeg met iedereen, dus voor haar part kon die Parijse seniele eikel er ook nog wel bij.

Op de koop toe kon Gainsbourg helemaal niet zo goed roken en zuipen, integendeel, hij stierf al aan de sigaretten en de drank toen hij pas 63 jaar was. Wat een amateur. Wat een dilettant. Wat een totale loser. Weg ermee.