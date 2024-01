Recensie | 4 sterren voor het album From Deewee van Soulwax

Soulwax - From Deewee

Een update voor wie na de nineties in een comfortabele winterslaap is gesukkeld: Soulwax is geen gitaarbandje meer. Van het geluid van Much Against Everyones Advice waarmee ze in 1998 doorbraken, is niets te horen op het eerste studio-album sinds jáááren. From Deewee is een innige omhelzing met de dansvloer.

De Belgische Dewaelebroers worden als 2Manydjs elke dag wakker in een andere internationale stad, maar keerden terug naar good-old Gent om het oude gezelschap nieuw leven in te blazen. Vorig jaar verzorgden ze de soundtrack van Belgica, dit is de echte langspeler. Losstaande tracks? Welnee. Wie de broers volgt, kijkt niet op van de aaneengeregen mix die From Deewee is geworden. Met stapvoetse electro voor in de club en vooral aandacht voor percussie. Soulwax treedt momenteel met drie drummers op en dat is te horen.

From Deewee is een jeugddroom voor iedereen die als kind een drumstokje in de handen heeft gehad. Zang is bijzaak en dienend, dit gaat om meedeinen op een warme electrogolf van vijftig minuten.