Deze week in Nieuwe Revu (nr. 7, 2017)

Lodewijk Asscher over linkse praatjes, de PvdA en het premierschap: ‘Die rechtse droom, daar trappen we niet meer in’. (interview)

- Komt er een allesvernietigende aardbeving, of moeten Groningers gewoon niet zo zeuren? (reportage)- Hiroo verliet de Yakuza en amputeerde zijn pink: ‘Ik haatte de Yakuza, van jongs af aan al.’ (misdaad)- Eindelijk, 20 jaar na het origineel is er een vervolg op Trainspotting (portret)- Onze man op het NK paaldansen, waar erotiek een taboe is (reportage)- Neerlands Hoop: voetbaljournalist Pieter Zwart (interview)- Hoe is het nu met Karel van de Graaf? (portret)- Marcel van Roosmalen meldt zich bij een zielloos debat over ontwikkelingssamenwerking (reportage)- Wie denkt Freek Vonk wel dat hij is? (portret)- Electro-shaabi, de de nieuwste muziekrage in Egypte (fotorepo)- Hoofdredacteur Jonathan Ursem: ‘Kan je gelukzoekers hun zoektocht naar geluk kwalijk nemen?’ (column)- Leon Verdonschot: ‘Ik gun iedereen op z’n 67ste een wild seksleven’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Een mondprop in het gezicht van Soundos El Ahmadi lijkt me geen slecht idee’ (column)- Özcan Akyol: ‘Alle schandalen zullen DENK geen electorale schade opleveren’ (column)- Marith Iedema: ‘Fantaseren over misbruik houdt niet in dat je aangerand wil worden’ (column)