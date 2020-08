Na publicatie in Nieuwe Revu: EU doet onderzoek naar ZOA

Onderzoeksjournalist Koert van der Velde schreef in juni de onthutsende reportage ‘Bid Mee en Geef’ (die je HIER kunt lezen) over ZOA. Deze orthodox-christelijke hulporganisatie uit Nederland heeft zich in Soedan schuldig gemaakt aan corruptie, machtsmisbruik en seksueel wangedrag, vertelden lokale medewerkers aan de journalist. Dit artikel gaat nu leiden tot een internationaal onderzoek naar ZOA.

Dat blijkt uit het antwoord op de Kamervragen die Tweede Kamerlid Achraf Bouali van regeringspartij D66 heeft gesteld aan Sigrid Kaag, minister van Ontwikkelingssamenwerking. Een van de vragen van Kamerlid Bouali was: “Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijke misstanden en de Kamer daarover te informeren?” Het antwoord van de minister was luid en duidelijk: “Nederland is in gesprek met Zweden en de Europese Unie over gezamenlijke verdere doorlichting van het landenkantoor van ZOA in Soedan.”

De Nederlandse hulporganisatie geeft leiding aan het grootschalige Aqua4Sudan-programma. Dat moet honderdduizenden Soedanezen van goed drinkwater voorzien. Dit meer dan 30 miljoen euro kostende waterputtenproject is het grootste dat ZOA wereldwijd om handen heeft. Het draait op subsidie van zowel de Britse en Nederlandse overheid als de EU.

ZOA kreeg de taak dit gezamenlijke project van zeven hulporganisaties te leiden, maar heel veel waterbronnen zouden het niet doen. Ook is er veel geld terechtgekomen in de verkeerde zakken en niet bij de lokale bevolking. Hoewel de Nederlandse hulporganisatie tegenover Nieuwe Revu nog ontkende dat er een probleem is met de waterputten, is er nu een bedrijf in de arm genomen dat alle putten van ZOA moet gaan controleren en repareren.