Wie denken Bassie & Adriaan wel dat ze zijn?

Het iconische duo wankelt van ouderdom.

Wat scheelt er precies aan bij de clown en de acrobaat?

Bas van Toor moet worden geholpen aan spasmes in zijn linkerhand. Die zijn het gevolg van zijn hersenberoerte in 2017 en hebben de clownslach om zijn beschilderde mond doen veranderen in een van pijn vertrokken smoelwerk. Eind mei werd Bassie al geholpen aan nierstenen, gevolgd door een nieuwe ziekenhuisopname met hoge koorts vanwege een bloedvergiftiging. Aad van Toor had enkele jaren geleden te maken met een ernstige vorm van kanker aan de speekselklieren. Vorig jaar kreeg Adriaantje met een spoedoperatie drie bypasses, naar eigen zeggen omdat zijn hart was dichtgeslibd. Doodsbang is hij momenteel om het gevreesde virus op te lopen: ‘Als ik corona krijg, dan kan het einde verhaal zijn.’

Je bent pas dood als er niet meer over je wordt gepraat

Het is toch al heel lang ‘einde verhaal’ voor Bassie & Adriaan?

Wat theater en tv betreft wel, ja. Het duo dat in 1978 begon als clown en acrobaat, besloot in 2002 middels een afscheidstournee te stoppen. Die konden ze wegens ziekte van Adriaan maar gedeeltelijk afmaken. Bas en Aad zijn echter types die maar moeilijk afscheid kunnen nemen van de grote thema’s die hun leven hebben beheerst zoals aandacht, media en mensen vermaken. Ook na 2002 bleef het legendarische tweetal voortdurend opduiken en terugkeren in commercials, met tentoonstellingen, documentaires, dvd’s, gastrollen, een kledinglijn en een eigen YouTube-kanaal. Het doek is al jaren geleden gevallen, maar Bassie & Adriaan blijven rondhangen in de foyer.

Een beetje gênant werd het wel, dat bejaarde duo met de steeds strakker zittende pakken

Wat vinden Bassie & Adriaan van zichzelf?

Wat vinden wij van Bassie & Adriaan?

Wij vinden hen drommels, drommels en nog een drommels cultureel erfgoed, allememaggies!

FRANK EVENBLIJ programmamaker

‘Het verhaal in Revu van een paar jaar geleden dat Bas van Toor mij achter de schermen bij Jensen met de dood heeft bedreigd, klopt niet, nee man! Ik ben gewoon met de imitatie op de radio gestopt omdat het type op was. We hebben dat in goed overleg gedaan en hebben nog samen foto’s gemaakt dat hij mij zogenaamd pakte. Dat was allemaal vriendelijk, hij heeft me niet bedreigd. Hoe ik hem zo kon imiteren? Het was toeval dat mijn stem erop leek. Het waren vooral flauwe grappen.’

Bassie heeft me niet met de dood bedreigd

PAUL VAN GORCUM alias De Baron

‘Of je mij iets mag vragen over mijn samenwerking met Bassie & Adriaan? Nee. Ik ben ook niet van plan uit te leggen waarom. Ik heb niets over hen te zeggen. Twaalf jaar lang heb ik als De Baron met hen samengewerkt in de grote vakanties. Dat kon alleen dan, want ik kom van het grote gesubsidieerde toneel en heb in alle grote gezelschappen gespeeld. Het samen spelen was altijd erg leuk, maar er is geen blijvende vriendschap overgebleven, want er zijn wat zakelijke problemen ontstaan. Daardoor heb ik geen zin nog iets over hen te vertellen. Ik wil ook niet meer in één adem met hen worden genoemd.’

Ik wil niet meer in één adem met hen worden genoemd

BEN CRAMER zanger van De Clown

‘Waar moet een goede clown aan voldoen? Moeilijke vraag, want niet iedereen vindt hetzelfde leuk. Ik heb ooit die Russische clown Popov gezien, dat vond ik geen sympathieke clown. Nou ben ik geen kind, maar zo keek ik wel naar hem. Ik dacht: ik mag jou helemaal niet. Bassie vind ik wél een leuke clown. Waar zit ’m dat verschil in? Het heeft vooral met uitstraling te maken. Je kunt een boel spelen, maar niet álles. Bassie heeft altijd een jolige, vrolijke uitstraling gehad. Ik heb met Bas en Aad wel samengewerkt, ik ken hen al uit de tijd dat ze nog cascadeurs waren en als het duo The Crocksons optraden. Ik heb zelfs eens met Bassie als clown voor een volle Arena met 60.0000 mensen gestaan. Ik zong toen mijn hit De Clown en Bassie speelde met me mee op zijn mondharmonica.’

Bassie heeft altijd jolige uitstraling gehad

JAN PAPARAZZI presentator

‘In onze radioshow Jensen imiteerde Frank Evenblij de stem van Bassie zo goed, dat mensen dachten dat Bassie het zelf was. Er stonden kinderen voor zijn huis “Adriaantjuh, teringlijer!” te roepen en zelfs zijn voordeur werd ingegooid. Dat kwam wel érg dichtbij. Toen vonden we dat we ermee moesten stoppen. In de tv-show Jensen hebben we het Bassie en Frank laten bijleggen, want Bassie was natuurlijk woest. Ik had trouwens het idee dat Bassie in die tijd permanent boos was op alles en iedereen. Toen Bassie & Adriaan hadden besloten te stoppen, viel Bassies leven uiteen in twee stukken: de ene helft van zijn leven had hij als clown op z’n kop gestaan en sinds hij weer rechtop stond, kreeg hij ruzie met de rest van de wereld. Hij is ook totaal geen kindervriend, meer een geldvriend. Hoewel hij in de kern denk ik best een aardige vent is, is hij natuurlijk een ongeleid projectiel. Hij zegt altijd wat hij denkt en een aantal jaren geleden zou hij een kind een klap hebben gegeven op de kermis in Berkel-Enschot. Hij is meer van het uitdelen dan van het incasseren. Dat ze maar blijven terugkomen met allerlei merchandise, komt vooral door Bassie. Adriaan gelooft het allemaal wel, die woont lekker in Spanje en is blij dat hij die ernstige ziekte heeft overwonnen. Maar Bassie is gewend zich zijn hele leven rond 14.30 uur in een clownspak te hijsen om rond 15.00 de gek uit te gaan hangen. Dat blijft hij maar missen. Toch moet ook worden gezegd dat hij hele generaties positief heeft ingekleurd met De Avonturen van Bassie & Adriaan. Je ziet de afleveringen nog weleens voorbijkomen en ik ben nu 57, maar ik vind de verhalen nog steeds leuk. Bassie & Adriaan zijn tijdloos.’