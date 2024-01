Erdogan vs Gülen: oorlog op Nederlandse bodem

Na de staatsgreep kwam de Turkije-rel. Is het nog een beetje leuk om in Nederland betrokken te zijn bij de Gülen-beweging, door aanhangers liever Hizmet genoemd? Vijf Nederturken doen hun verhaal over intimidatie, terreur en doodsbedreigingen.

Fotografie Joris van Gennip

Saniye Calkin, Amsterdam Directeur Platform INS: 'Ik ben al drie jaar een van de gezichten van de Hizmet-beweging in Nederland. De maandag na de coup werd ik gebeld door ene meneer Hakan. Hij wilde weten waar ik was. Ik was een landverrader, medeschuldig aan alle doden die er vielen. Dat Hakan zo denkt, heeft natuurlijk een verleden.

‘Het begon ermee dat Erdogan de initiatieven opgericht door Hizmet, binnen en buiten Turkije, wilde inzetten voor zijn politieke doeleinden. Dat Hizmet-sympathisanten zich niet lieten gebruiken, was natuurlijk tegen het zere been. In 2013 kwam de corruptie binnen Erdogans AK-partij aan het licht; dit werd een couppoging door Gülenisten genoemd, omdat in de rechterlijke macht nu eenmaal veel mensen zitten die van Hizmet-scholen komen.’

Sinds mei 2015 staat de Hizmet-beweging op de lijst van terroristische organisaties in Turkije. Erdogan kan alles doen en laten wat hij wil. Het Russische vliegtuig dat in het Turkse luchtruim werd neergeschoten, is nu ook de schuld van Hizmet, en onlangs claimde de burgemeester van Ankara dat wij achter een recente aardbeving zaten.

Hoe de toekomst eruit gaat zien, weet ik niet. Het eind van de heksenjacht tegen ons is nog niet in zicht. Natuurlijk: je bent bang, want je weet dat Erdogan niet zal stoppen.’

Lees het hele artikel op Blendle.