‘Narcisten zijn gewoon jankerds, eigenlijk’

Beste Thierry,

Ik zag je deze week twee keer bijna volschieten op tv. Een keer toen iemand (een vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie veroordeeld raadslid uit Tilburg) zei dat je een geweldige vent bent. De andere keer toen een kandidaat op je lijst (tevens een ex van je) zei dat je niet zo’n geweldige vent bent. Na vier jaar Trump en bijna vier jaar Thierry hebben we allemaal wat meer inzicht gekregen in het menstype narcist. Het zijn gewoon jankerds, eigenlijk. De ware sneeuwvlokjes komen van rechts.

Het waren nogal chaotische dagen, maar het komt er volgens mij op neer dat Joost Eerdmans en jij het tijdens dat etentje waar je zei dat eigenlijk iedereen die je kent antisemiet is en dat je 3 miljoen doden over hebt voor vrijheid (toevallig precies de helft van het aantal waar je rechterhand Freek Jansen dagelijks over droomt) het niet eens werden over de muziek, waarna alles misging.

Jij noemde vorig jaar op Twitter de opera Parsifal van Richard Wagner ‘Het stuk der stukken’. En Eerdmans? Ik heb hem ooit geïnterviewd voor Nieuwe Revu en vroeg hem toen naar zijn floorfillers als ‘DJ Jopie’. Zijn antwoord: ‘Dat blijf Walking on Sunshine. En 9 to 5 van Dolly Parton. Daarmee krijg ik op feestjes mensen geheid de dansvloer op. Want dat kán ik: een feestje bouwen. Ik draai vooral muziek uit de jaren 80. Dat is de samenvatting van mijn muzieksmaak: eighties.’

De dag dat de Forum voor Democratie-ruzie een hoogtepunt (of dieptepunt, afhankelijk van je mate van liefde voor absurdisme) bereikte, was toevallig ook de dag dat Henk Krol zijn nieuwe partij presenteerde. Terwijl het langzaam duidelijk werd dat Joost Eerdmans (ex-CDA, ex-LPF, ex-Groep Eerdmans/Van Schijndel, ex-EénNL, ex-Leefbaar Capelle, Leefbaar Rotterdam, FvD) toch niet zoveel kans maakte om de nieuwe leider van FvD te worden, vertelde Krol (ex-VVD, ex-50 Plus, ex-groep Krol/Van Kooten-Arissen, ex-PvdT, LHK) een klein groepje belangstellenden in zijn eigen variant op Four Seasons Total Landscaping dat hij nu echt een nieuw begin gaat maken, een ‘compleet’ nieuw begin zelfs. Hij werd bijgestaan door een vastgoedondernemer, want dat is inmiddels een wetmatigheid die we allemaal kennen: waar populistisch rechts, daar vastgoedtypes.

Een andere wetmatigheid die we inmiddels allemaal kennen, is de afloop van jouw nieuwe partij, en van de nieuwe partij van Krol, en van de volgende partij van Eerdmans. Het is altijd hetzelfde patroon met dit soort avonturiers, met hun ingebeelde messiaanse waanbeelden.

Cynisch genoeg onttrok jouw hele bordkartonnen operette het zicht op een werkelijk drama dat zich óók al in diezelfde dagen afspeelde: de verhoren over de toeslagenaffaire maakten duidelijk hoe onschuldige mensen worden vermalen door een ondraaglijke bureaucratie. In dezelfde week dat het zoveelste zelfverklaarde alternatief voor de gevestigde politiek in elkaar stortte, bleek nog eens waar die gevestigde politiek zoal pijnlijk in faalt.

Alleen komt het alternatief ervoor van stugge dossiervreters als Pieter Omtzigt en Renkse Leijten. En niet van mannen die het liefst om zichzelf wenen.