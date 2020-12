‘M’n terugblikcolumn voor 2021 ligt al klaar: dan vergaat de hele wereld’

Of we ff terug wilden blikken, vroeg de hoofdredactie. Die van de tweede helft van dit jaar, dat is, want die van de eerste helft heeft de pandemie niet overleefd. Althans, hijzelf wel, maar z’n functie niet. Zo’n jaar was het. Je mag blij zijn dat je mij nog kunt lezen hier – of juist niet, natuurlijk. Ik was al een crypto-apocalypsist voordat kejona uitbrak en het is niet dat je zonder mij te weinig doom ’n gloom over je uitgestort kreeg in 2020, een rampjaar van Bijbelse proporties (met een profeet op bloemschoenen).

Kejona, kent u die uitdrukking? Zo noemt Robert Jensen het vleermuisvirus. Insiders-termpje voor mensen die menen dat we rechtstreeks een 5G-dictatuur in gevaccineerd worden door Bill Gates, vanaf het WHO-eiland van Jeffrey Epstein waar ze al jaren hun nanochipnaalden testen op jonge meisjes. Dat zegt Jensen alleen maar om meer T-shirtjes te kunnen verkopen, maar dat is nog niet het ergste. Het ergste is dat niemand deze alinea begrepen had als ik ’m in januari van dit jaar geschreven had. Maar dan zeg ik: bewijs maar eens dat ik hem toen nog niet had vastgelegd en dat deze column al klaar lag voordat de wereld wist dat er een stad in China ligt die Wuhan heet, mmmh?

Maar laat ik me beperken tot deze tip. Breek je bierpot open en boek een hotel van het uitgespaarde horecageld. Ram de minibar vol met blikken bier, en de rest van de kamer met drank die ook op kamertemperatuur goed smaakt. Ga dineren, wacht tot de ober je wijn van tafel trekt om 20.01 uur en verschans je vervolgens op je kamer tot je lam genoeg bent om het vooraf ingeslagen illegale vuurwerk uit je raam te schieten. Asociaal? Joh. Kan het schelen. Dit jaar kan het nog. Volgend jaar vergaat de hele wereld. Oh, je gelooft me niet? Wacht maar. M’n eindejaarscolumn voor 2021 ligt al klaar. De enige vraag is welke hoofdredacteur ’m in ontvangst neemt, en vanaf welke uitwijkplaneet ik ’m zijn (of haar!) kant op fax. En nee, dat is geen slecht nieuws. Alles beter dan boa’s aan je deur die komen turven hoeveel mensen er te veel zijn op je verjaardag.