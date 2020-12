‘Welk beeld vatte de krankzinnigheid van 2020 het treffendst samen?’

Terugdenkend aan het jaar 2020, vroeg ik me af welk beeld de ongekende krankzinnigheid ervan het treffendst samenvatte.

Was dat Rudy Giuliani, in 2009 nog de ‘Person of the Year’ van Time, die een persconferentie hield op de parkeerplaats voor de garagedeur van Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia, gesitueerd tussen een crematorium en een seksshop, om daar een verzonnen verkiezingsfraude toe te lichten?

Of was dat het T-shirt van die misboeking dat meteen daarna op de markt kwam, met de tekst ‘Four Seasons Total Landscaping Philadelphia, PA’ en in kleine lettertjes daaronder ‘Not the Four Seasons hotel Philadelphia’?

Was dat Thierry Baudet voor de camera van een Telegraaf-journalist, die na het leeglopen van zijn partij meldde: ‘De besten zijn over’ en uiteraard de vervolgvraag kreeg wie dan nog over waren. Waarop de belangrijkste intellectueel van Nederland antwoordde: ‘Nou, de eh... de... de... de... groep is... het is nog niet helemaal duidelijk.’

Was dat het hilarische screenshot van een SP-lid die in volledige Zware Piet-tenue aanschoof bij een virtuele SP-vergadering omdat ze geen tijd had om af te schminken?

Was dat de foto van de Franse docent Samuel Paty, het zoveelste slachtoffer van de permanente aanval op onze vrijheid?

Was dat iedere foto van een lege concertzaal, een leeg theater, een gesloten café of restaurant, een uitgestorven Dam, of Times Square?

Of juist iedere foto van bomvolle winkelstraten tijdens Black Friday, te midden van nog steeds precies dezelfde pandemie?

Was dat iedere krantenkop over bedreigde leden van het OMT of het RIVM, omdat sommige mensen denken dat wetenschappelijke inzichten ook maar een mening zijn, en dreigementen eveneens?

Of was dat iedere foto van iedere demonstratie van Viruswaanzin, de groep van opperwappie Willem Engel, die het verband tussen vrijheid en verantwoordelijkheid niet kent?

Was dat het beeld van de leden van Farmers Defence Force die D66-voorman Rob Jetten thuis opzochten, in een slecht verhulde poging tot intimidatie?

Was dat de manier waarop ‘hamsteren’ werd uitgebeeld door tolk Irma Sluis, wiens naam het meest werd ingezonden toen er een naam moest worden bedacht voor de nieuwe sluis bij IJmuiden?

Of was het een screenshot van de officiële presentatie van diezelfde sluis, die uiteindelijk ‘Zeesluis IJmuiden’ ging heten, omdat we in dit land zo dol zijn op middelmaat?

Was het de foto van het bedankmailtje aan de vrouw van Pieter Omtzigt: ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’?

Ze zouden zich allemaal prima lenen voor een samenvatting van 2020 in één beeld, wat mij betreft. Toch kies ik voor een ander beeld, beste Marco Kroon. Dat van een winnaar van de Militaire Willems Orde, de hoogste militaire onderscheiding die we in dit land hebben, die een rechtszaal betreedt in een groen kikkerpak, om aan te tonen dat een agent zijn lul niet kon hebben gezien.

Snel op naar 2021 graag, naar het oude normaal.