‘We wandelen richting het moeras van de Eerste Digitale Wereldoorlog’

Een echte oorlog hebben we nooit meegemaakt, maar wie de digitale wereld betreedt via de poorten van sociale media en commentsecties van spectrumbrede media-outlets, wandelt het walmende moeras van de Eerste Digitale Wereldoorlog binnen. Het strijdtoneel is onoverzichtelijk, neutraliteit opgeheven, de veroveringsdoelen ook voor kampende partijen vaag. We bewegen manmoedig voorwaarts om iedereen een kans te geven argumenten te lanceren. In de nuance zit geen kwaad, maar er komt ook bar weinig goeds uit voort.

De geur van politieke complotten vult de loopgraven. Kapitalisme is het kwaad, nee marxisme is de ware vijand, hoed je voor liberalen en kijk toch uit voor ecologisten! Je bukt, struikelt verder, langs rottende, stinkende verwijten over racisme, fascisme en de deplorabele opvattingen van doodgewone mensen. Boven de meningenmoerassen stijgt een zure, pedante geur op van journalisten, opiniemakers en wetenschappers die zich vergeefs trachten te wapenen met verhevenheid.

Vastgezogen in de tot pulp gepolemiseerde modder van het slagveld klinken kermende geluiden van alle zelfverklaarde onderdrukten. Sommigen drukken zichzelf opzettelijk dieper in de modder. ‘Politiestaat van wit neokolonialisme!’ Het gehuil snijdt door de ziel van de digitale samenleving.

Propagandaprojectielen vliegen over en weer. ‘Het is de witte onderdrukker!’ gilt iemand op een radiostream. ‘Dit land is een dictatuur!’ ijlt een zieke dansleraar naar het Binnenhof, waartoe hij zich via democratische verkiezingen toegang tracht te verschaffen.

Argeloze bewoners van provinciedorpen worden belegerd door Black Lives Matter, gewapend met gebalde vuisten en stickers met ‘Zwarte Piet is racisme’. Ze worden bijgestaan door post-feministische genderwappies met blauw, paars of gifgroen haar, die al hun eetstoornissen, gewichtsproblemen, huidaandoeningen, seksuele verwarring en GroenLinks-lidmaatschappen aanroepen om autochtone burgers van middelbare leeftijd tot dader of beul te bestempelen.

Aan de overzijde krijsen witte krijgers Wodans woorden en brullen ze boreale waakzaamheid over een dominant blank Europa waar fossiele brandstoffen, copieus carnivore consumptiedrift en klassieke muziek het winnen van klimaatminaretten, gasloos wonen en onderwerping aan de islamitische azaan.

In de half ingegraven serverbunkers van Discord en Parler staan opruiers van alle kampen rond een grote eikenhouten tafel. Door corona tot ondenkbare bondgenootschappen gedwongen, proberen ze aan de hand van de leidraden van 4Chan, de theorieën van QAnon, het slavernijverleden en het pandemiebeleid van de overheid tot een gezamenlijk aanvalsplan te komen om migratie en islamisering tot strategie van de blanke elite te bombarderen, die het grootkapitaal van goedkope arbeid voorzien, waarmee mensen van kleur en vrouwen worden achtergesteld, de middenklasse wordt gegeseld en 5G iedereen tot slavenkudde knecht.

Het verhitte extremistenberaad verloopt moeizaam, maar heeft rugwind van de tijdsgeest, dekking van gretige camera’s en het geduld van glasvezelnetwerken. En wat de hoefijzercoalitie écht bindt, is een gedeelde afkeer van de Joden. Die zitten immers overal achter en bepalen uiteindelijk alles...