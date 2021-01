‘Ook bij ons rammelen de fascisten en antidemocraten aan onze rechtsstaat’

Beste Jay Kay van Jamiroquai,

Toen de fascistische stoottroepen van Donald Trump in naam van de vaderlandsliefde een aanval uitvoerden op hun vaderland, viel al snel op dat er nogal wat excentrieke kledingvoorkeuren leven in Hillary Clintons ‘basket of deplorables’. Het meest opvallende lid van de bezettingsmacht der gehersenspoelden was een actief lid van QAnon, die zijn geloof in een wereldwijde overheersing door satanistische, kinderbloed drinkende pedofielen had gestoken in een outfit dat op social media werd omschreven als de bikini van Chewbacca. Op zijn hoofd droeg hij een enorm hoofddeksel, dat vaag deed denken aan dat waarmee jij altijd optreedt. Ik moest nog lachen toen iemand een foto van hem postte met de tekst ‘Very very disappointed in Jamiroquai’, maar een dag later moest jij wel degelijk een verklaring de wereld insturen waarin je ontkende deel te hebben genomen aan de bestorming van het Capitool.

Er waren namelijk mensen die dat werkelijk geloofden. Omdat er mensen zijn die werkelijk álles geloven, behalve mededelingen van de overheid en nieuws van de serieuze media. Omdat er politici en opiniemakers zijn die werkelijk álles beweren, behalve wetenschap en feiten.

Verbaasd zijn over deze finale van Trumps vier rampzalige jaren is net zo naïef als opeens verbaasd zijn dat Thierry Baudet een voorkeur heeft voor het fascisme en haar vertegenwoordigers. De lakeien die Trump nu opeens alsnog afvielen, nog geen twee weken voor zijn vertrek, waren dan ook niet alleen net zo geloofwaardig als de ratten die Baudets schip alsnog verlieten toen het begon te zinken, ze deden er ook aan denken, in al hun verachtelijke opportunistische gelegenheidsvroomheid.

Feit is dat Trump, net als Baudet, nooit een geheim heeft gemaakt van zijn liefde voor autocratieën, zijn maling aan wetenschap (Baudet noemt het vaccin op Twitter het ‘vaccin’, en in die twee aanhalingstekens zit een volledig wereldbeeld besloten) en zijn volslagen dedain voor de rechtstaat en de democratische instituten.

Eigendunk is een Nederlandse kwaal, dus ik zag veel mensen zich vrolijk maken over dat achterlijke Amerika. Zie je wel, altijd gezegd, die lui zijn knettergek. Maar feit is eveneens dat ook in Nederland de fascisten, autocraten en antidemocraten rammelen aan de fundamenten van onze rechtsstaat, ironisch genoeg vaak in naam van het volk. Ze staan op twee in de peilingen met hun tirades tegen ‘de nep-rechtbank’, ze brengen nazi-jargon als ‘omvolking’ ons parlement binnen, bedreigen in naam van het volk politici, advocaten en journalisten, preken vals over liefde, maar vallen de wetenschap aan. En ze hebben een achterban, die zich verzamelt voor ons eigen Capitool en daar Kamerleden bedreigt, die gelooft dat Willem Engel eerlijker en deskundiger is dan Jaap van Dissel, dat Baudet en Van Haga het beter voorhebben met Nederland dan Rutte of Asscher, dat Jensen betrouwbaarder is dan de NOS, dat in De Andere Krant meer feiten staan dan in de Volkskrant.

Het is allemaal net zo krankzinnig als denken dat een milieu-activistische zanger uit Engeland het Capitool bestormt, maar ook net zo gevaarlijk.