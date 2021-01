Verspreiders nepnieuws: ‘We hebben jullie niet meer nodig’

Mijn nieuwe vrienden zijn echte Hollandse Keyboard Warriors. Iedereen met een profiel dat getuigt van een hekel aan politiek Den Haag, weldoener Soros en fictieve pedo’s, en van liefde voor Zwarte Piet, Donald Trump en God is mijn vriend. Vaak hebben ze nepnamen met als profielfoto een anticoronahartje, de omgekeerde Nederlandse vlag of een Q. Maar een heleboel delen het nepnieuws gewoon in het openbaar, met hun naam en foto erbij, alsof Deep State-big brother niet bestaat.

Opeens is er overal het bericht: ‘Rutte dreigt Trump met militair ingrijpen als hij niet opstapt.’

‘Wat een mafkees,’ reageert Ron Kuiper. ‘Hij spoort echt niet,’ vult Saskia Janssen aan. Mirjam van Leeuwen: ‘Rutte is nog erger dan Hitler.’ Als auteur wordt Robin Pascoe genoemd. Dat blijkt een in Amsterdam wonende Amerikaanse journalist van een Engelstalige nieuwswebsite over Nederland. Het nepbericht zag er op de tekst na hetzelfde uit als haar echte bericht, vertelt ze. ‘Het ging via Twitter en Facebook de hele wereld over. Het verscheen het eerst op het Twitteraccount van een Amerikaan die zich Deebs noemt.’ Deebs is straattaal voor ‘dronken bitch’. Deebs reageerde niet op een mail van Pascoe en ook op vragen van Nieuwe Revu blijft het stil. Deebs blijkt na wat graven in zijn meer dan 60.000 tweets een keurige huisvader van een gezellig gezinnetje, met een mooie auto in Tampa, Florida. Hij werkt bij een klein, conservatief radiostation, is een groot Trump-fan en kan kennelijk aardig knippen en plakken.

Ik praat niet met mensen die ik niet ken. En al helemaal niet met nepmedia zoals Nieuwe Revu

In Nederland plaatste Facebook-vriend Youri Plate uit Schinveld het bericht als eerste, en vervolgens ging het als een lopend vuurtje door de Nederlandse Facebook-complotbubble. Plate heeft een moeizame relatie met het gezag, blijkt uit de YouTube-filmpjes waarin deze Roda JC-supporter weer eens ruzie heeft met de politie. Plate roept op zijn Facebook-pagina op tot een burgeroorlog. Telefonisch vertelt hij dat hij Rutte ervoor aanziet het leger te willen inzetten om Trump te verjagen. ‘Rutte zal het geroepen hebben, maar hij is kansloos natuurlijk.’ Facebook heeft het bericht na een klacht van Pascoe verwijderd en Youri een ban van een maand opgelegd. Dat vindt hij niet eerlijk. ‘Wat kunnen we nog weten? Als jij zegt dat dit nepnieuws is, dan zeg ik dat corona en Biden ook nep zijn.’

‘In Amerika lachten ze zich dood om het bericht,’ zegt Pascoe. Onder de tweet verschenen plaatjes van klompendansende boeren en iemand merkt droogjes op dat ze gelukkig niet bang hoeven te zijn, want de Nederlandse regering wist in 1940 ook niet hoe snel ze moest capituleren en naar Londen vluchten. Pascoe is verbaasd over de reacties in Nederland. ‘Hier reageert men er heel serieus en gelovig op. Veel Nederlanders snappen kennelijk niks van de internationale verhoudingen.’

Uit nog geen kwart van de honderden Nederlandse reacties bij dit bericht blijkt enige twijfel: ‘Wat is je bron?’

Liefde en licht

Groot Nieuws van Aart van der Vliet: ‘Donald Trump heeft officieel gewonnen! De Main Stream Media gaan dit nog niet brengen. Maak je riemen maar vast. Het gaat een rollercoaster worden. Zeker hier in Nederland. Afgelopen maandag zijn er 2 megaschepen in Antwerpen aangekomen van het Amerikaanse leger met zware bewapening. Ik verwacht dat ze linearecta naar Brussel gaan om het hart van de Deep State op te doeken. General Flynn gaat direct naar Den Haag toe! Hij staat direct onder Trump. Dit betekent bevrijding van de rest van de wereld! De overwinning van liefde en licht.’

Het stukje tekst wordt in een paar uur maar liefst 250 keer gedeeld. Honderden reageren uitgelaten. Annelies Lapre: ‘Niemand ontkomt meer. De vluchtroutes zijn afgesloten. Klaar met de onderdrukking.’ Angela Maestro: ‘Ik hoop met heel mijn hart dat dit waar is, want het begint echt de spuigaten uit te lopen hier in Vernederland.’ Ida Bakker: ‘Als dit allemaal waar is, is dit super geweldig, onbeschrijfelijk goed nieuws!!!’ Hans Radstake is murw: ‘Ik zie teveel van dit soort berichten om het nog te geloven...’ Aart is coach en op zijn site staat: ‘Durven vertrouwen is een belangrijke eigenschap voor een stevig fundament.’

Even Aart bellen en vragen waarom hij dit nepnieuws verspreidt. ‘Ik praat niet met mensen die ik niet ken. En al helemaal niet met nepmedia zoals Nieuwe Revu. We hebben jullie niet meer nodig. Wij hebben onze eigen kanalen om elkaar te informeren.’ Haak erop.

Op de pagina Klokkenluiders voor Vrijheid doet Antonie Verhagen het de volgende dag nog eens dunnetjes over. ‘Goed nieuws. Trump heeft gewonnen! Kopstukken Deep State Nederland zullen worden opgepakt en berecht. Trump bevrijdt ons van het juk van deze criminele pedofiele regering.’

Ook dit bericht wordt in een paar uur honderden keren gedeeld en van commentaar voorzien, allemaal even serieus. Claudia Dia: ‘Heerlijk, eindelijk echte vrijheid!’ Ylonka Richarda: ‘Is dit echt waar, of hoorde je het bij de NOS?’

Van de NOS hebben deze betogers geen hoge pet op.

Ook Antonie wil niet praten, sputtert hij aan de telefoon. Antonie geeft trainingen in wat hij noemt mindstilness: ‘uitzonderlijke transformatie door communicatie op topniveau.’ ‘Ik ken je wel een heel verhaal vertellen, maar dat ga jij dan toch verdraaien zoals de MSM, de mainstream media, de hele klerezooi al jaren verdraaien. Jullie hebben ons onvoorstelbaar bedonderd.’

Hij hapt naar lucht en zegt: ‘Luister lieve man. Weet je wat jij moet doen? Zelf op onderzoek uitgaan! Dan ken ook jij deze informatie vinden zoals ik die gevonden heb.’

Ik zeg hem dat nieuws checken mijn beroep is en vraag naar zijn bron. ‘De bron? Ga toch weg, joh. De bron, dat ben ikzelf. Wat ik schrijf gaat gewoon gebeuren, wacht maar af.’

Waar is het bewijs? ‘Wij werken nooit met bewijs. Het is je egootje-ik die het wil bewijzen. Ik hoef niks te bewijzen, want ik weet.’

Zo werkt de wereld niet, zeg ik. ‘Mijn wereld werkt wel zo. Met andermans wereld heb ik niks te maken. Als ik maar eerlijk blijf tegen mijzelf.’ Maar je slingert het wel op internet, zeg ik, en als het dan niet waar is, is dat niet eerlijk tegen de wereld. ‘Met de wereld heb ik niks te maken. Ik bied het aan en iedereen doet er maar mee wat ie wil, mij maakt het niet uit.’

Je loopt wel te stoken op die manier, zeg ik. ‘Ho, wacht even. Ik stook nooit! Ik zeg alleen hoe het in elkaar steekt. Het stoken zit in de MSM. Het is één grote oplichterszooi.’ Bam, haak erop.

Zeshonderd keer verkracht

Veel van mijn nieuwe vrienden hebben wat met kinderen. Wereldwijd worden in vijftienhonderd ondergrondse faciliteiten kinderen misbruikt en ‘geoogst’, schrijft veel-poster Wim Stouwdam. Deze vader van twee tieners uit Wezep heeft in een garage gewerkt, maar verkoopt tegenwoordig een methode voor ‘gezond ademen’. Honderdduizenden kinderen worden eerst gemiddeld zeshonderd keer verkracht, voordat het bloed wordt afgetapt dat dan zoveel door trauma toegenomen ‘adrenochroom’ bevat, dat de Deep State-elite zich ermee kan inspuiten om jong te blijven, leer ik uit zijn vele posts erover.

Wim heeft een YouTube-filmpje geplaatst waarin de heldendaden van Trump en het Amerikaanse leger worden geroemd, die wereldwijd duizenden kinderen aan het redden zijn. Het filmpje van een anonieme Duitse QAnon-fan is met Engelse ondertiteling verspreid door John Holledauer die voor 700 dollar de audiocursus ‘Hoe word ik een onweerstaanbare verleider met dito seksleven’ verkoopt. Het zijn beelden van militaire actie, met af en toe een foto van zielige kinderen. Al die foto’s zijn terug te voeren tot onschuldige bronnen. Een foto van een soldaat met een kind in de arm is zo’n tien jaar geleden genomen in Irak, een andere komt uit een Franse speelfilm. Een foto van een baby die wordt vastgehouden door vele militaire handen, is gemaakt ter ere van een overleden militair die deze baby achterliet.

Wim maar even bellen dus om te vragen waarom hij nepnieuws verspreidt. ‘Is dat zo? O, dan neem ik het terug. Ik ben sowieso niet meer zo bezig met het kindermisbruikgebeuren. Ik voelde me er te rot over, werd er kotsmisselijk van.’ Wim deelt tegenwoordig vooral corona-nepnieuws op Facebook.

Toch is Wim niet van zijn geloof gevallen. ‘Ik blijf geloven dat er op grote schaal kindermisbruik wordt gepleegd. Ook Rutte en Willem-Alexander hebben iets met rituele kindermoorden. Ik heb alleen geen bewijzen.’ Maar hij vindt niet dat hij daarom zijn mond moet houden. ‘Ik heb toch vrijheid van meningsuiting?’

Premier Mark Rutte draaft vaak op in het nepnieuws.

Mijn meeste Facebook-vrienden lusten wel pap van nepnieuws over kindermisbruik. Cisca VanderHeide plaatst dit ‘nog niet bevestigde bericht’ van coach Frank Smijsters: ‘Beste mensen, ik heb zojuist vreselijk nieuws te horen gekregen. Ben nog in shock. Er zijn onder Den Haag door de Amerikanen 125.000 kinderen gered in het uiterste geheim, onder de vreselijkste omstandigheden.’ Trump heeft militairen gestuurd om ze te bevrijden uit een gangenstelsel onder de regeringsgebouwen, weet Andrea van Ast. ‘Niet alleen in Den Haag hoor,’ zegt Ivo Hoeijmakers. ‘Ook in Zwolle, Dordrecht, Roermond en Venlo werden kinderen gevangen gehouden.’

Nog geen derde van de reacties is kritisch. Iemand die vraagt naar bewijzen krijgt te horen: ‘Doe zelf onderzoek,’ en: ‘Kijk maar op YouTube.’ De bron van het bericht blijkt ene Patriot Rob van het Nederlandse YouTube-kanaal QNews Official TV, met driemaal per week urenlange samenzweringspraat, wat zo’n achtduizend zich ‘wakker’ noemende kijkers per keer trekt. Het nieuws komt ‘uit betrouwbare geheime bron’, zegt Patriot Rob. In zijn webshop biedt hij ‘Pedophile Hunter’ T-shirts aan voor 17,95 euro. Op een interviewverzoek komt geen reactie.

Cisca deelt verzamelingen foto’s van Facebook- en Twitter-profielen van honderden BN’ers die opeens een zwart-witfoto zouden hebben, codetaal voor pedo, opgepakt, geëxecuteerd en vervangen door kloon (om te zorgen dat er geen maatschappelijke onrust onder ‘de schapen’ ontstaat). Ali B, Claudia de Breij, Abraham Moszkowicz, Ireen Wüst, Huub Stapel, Epke Zonderland, Martien Meiland, Dionne Stax, Katja Schuurman, Ronald Plasterk; wie staat er eigenlijk niet bij? Nadia Naadje, de bron van de vele verzamelingen foto’s van de profielen, schrijft tussen de honderden geschokte reacties: ‘De grootste shock moet nog komen: beelden van wat ze met kinderen hebben gedaan. Ik heb al een voorproefje gehad en heb totaal geen medelijden met deze motherfuckers!’

De lijsten met geëxecuteerden zijn met veel huisvlijt bij elkaar geplakte Nederlandse versies van de Amerikaanse verzamelingen die al wat langer rondgaan. Ene Pe Tra is de spuit elf onderaan een lange lijst gelovige reacties: ‘Ik lees net dat Trump in Ierland is om Mr. Bean te arresteren.’’

Balkje als aanbeveling

Of het misschien allemaal uit een of andere duim komt, is een vraag die weinigen bezighoudt. Je kunt dat naïef noemen, of is het ook onbevangen en ruimdenkend? Even praten met superspreader Cisca VanderHeide. Cisca wil niet afspreken of bellen. Ze kan het niet goed uitleggen, schrijft ze. Anderen wel, en daar zal ze me mee in contact brengen, zegt ze. Vervolgens blokkeert ze me op Facebook. Ruimdenkend? Mwah.

Er zijn verschillende types superspreaders: de een is boos, de ander vooral verdrietig, weer anderen plaatsen emotieloos een stroom van nepnieuws op hun pagina. Ilona Be bijvoorbeeld. Naast de lijsten geëxecuteerden plaatst ze ook foto’s van de komende Amerikaanse president Biden die aan kinderen zit. Er is door Facebook een balkje onder geplaatst waarop staat dat onafhankelijke factcheckers de onjuistheid ervan hebben aangetoond. Daaraan heeft zij een broertje dood, laat ze desgevraagd in een persoonlijk bericht weten. Dus als ze door daarop te klikken kan zien dat de foto’s gefotoshopt zijn, dan haalt ze de schouders op. ‘Och, tuurlijk zijn die factchecks partijdig. Ik zie zo’n balkje eerder als aanbeveling. Bovendien: als dit dan niet waar zou zijn, dan is daarmee niet bewezen dat al het andere over die viezerik ook gelogen is?’

Mijn vrienden bereiden hun nepnieuws deels in eigen keuken, maar het meeste komt kant-en-klaar uit de Verenigde Staten. Nepnieuws is er een wapen, zoals de leugen bij Trump een vast onderdeel is van zijn politieke spel. Het recept is alles om te draaien: wat je veroordeelt, breng je juist zelf in de praktijk. Zo noemt Trump de mainstream media fakenieuws, maar factcheckers tellen bij hem gemiddeld vijftig leugens per dag.

De conservatieve beweging gebruikt de mythe van het kindermisbruik om mensen boos te krijgen op haar politieke vijand. Ook mijn Nederlandse Facebook-vrienden trappen daarin. Zíj zijn de schapen die denken dat ze als enigen wakker zijn.

Het misbruikverhaal is bijna kinderlijk naïef als het niet ook zo gemeen in de markt gezet werd om aanhang te winnen. Sommigen wijten het succes ervan aan domheid en laaggeletterdheid. Aanhangers zouden niet hebben geleerd volgens de logica na te gaan of een verhaal klopt of niet. Maar dat is niet het hele verhaal. Het doel van conspiracy is namelijk niet een verhaal neer te zetten dat per se logisch is, laat staan dat het critici zou moeten kunnen overtuigen. Inconsistentie is bij conspiracy niet erg. Tenminste, er kan altijd een reden voor worden verzonnen, hoe onlogisch die ook klinkt. Dát die reden er is, is belangrijk, niet per se welke. Want het doel is zingeving, zodat het wereldgebeuren waarin jouw leven zich afspeelt begrijpelijk wordt en jij er een zinvolle missie in hebt: de waarheid aankaarten die niemand ziet.

Ik blijf geloven dat er op grote schaal kindermisbruik wordt gepleegd. Ook Rutte en Willem­-Alexander hebben iets met rituele kindermoorden

In ieder geval is daarmee de verveling weg, de nietszeggendheid van het saaie bestaan, dat stukken minder spectaculair is dan te geloven in een geheimzinnige, ongrijpbare werkelijkheid waarin een strijd op leven en dood aan de gang is, en waarin jij een rol kunt spelen, al is het maar op Facebook.

Velen zien zichzelf als Keyboard Warriors in de frontlinies van het slag veld dat tegenwoordig internet heet. De meeste vrienden kijken naar het zich zogenaamd ontvouwende gebeuren alsof ze naar de bioscoop gaan (‘Het is bijna popcorntijd jongens, we gaan nu alles te zien krijgen!’), maar ook de oproep om de straat op te gaan, klinkt steeds luider. Voor iedereen geldt: ‘Uit alles blijkt dat we een enorme climax naderen die het begin zal zijn van de grote wereldwijde schoonmaak.’

Overal voortekenen

Mijn vrienden verkeren in een permanente staat van opwinding. Voortdurend staan we aan de vooravond van het oprollen van de ons onderdrukkende pedo-elite. Ze zien overal voortekenen. Privéberichtje van Ilona Be. Een foto van tanks die per spoor worden verplaatst. Ze schrijft: ‘Vannacht bij Venlo. Gaat het beginnen?’ Ik: ‘Watte?’ Ilona: ‘Het gore zooitje opruimen?’ Ik: ‘Watte?’ Ilona: ‘Rutte en heel Den Haag natuurlijk!’ ‘Pardon?’ vraag ik. Ilona: ‘In de VS gaat het al los. De eindstrijd gaat beginnen, snap dat dan. Pannenkoek!’

Verliezen komt niet in het woordenboek van mijn vrienden voor. Dus als Trump had gewonnen, dan zou hij in de versnelling doorgaan met het ontmantelen van de elite, toen hij verloor had hij dat expres gedaan, om daarna het bedrog van de Deep State te kunnen blootleggen en haar vervolgens op te kunnen rollen om zo dan toch te winnen. Wordt Biden op 20 januari tot president geïnaugureerd, dan kun je er gif op innemen dat Trump het volgens het nepnieuws beter vond om de elite nog even wat macht te geven zodat hun kwaadaardigheid nóg duidelijker zichtbaar kan worden, om wellicht snel, maar uiterlijk in 2024 vernietigend terug te slaan. Complotgelovigen lijken op Jehova’s getuigen die als de voorspelling dat Jezus terugkeert niet uitkomt, gewoon gaan geloven in de volgende voorspelling.

Uit alles blijkt dat we een enorme climax naderen die het begin zal zijn van de grote wereldwijde schoonmaak

Voordat superspreader Cisca, van de lijstjes geëxecuteerde BN’ers, me blokkeerde schreef ze nog: ‘Weet je, alles wat ik van journalisten en tv en radio zie is allemaal de omgedraaide wereld. Het lijkt wel één groot toneelspel. Niets van wat gezegd wordt makes sense.’ Haar kijk op de kwaadaardige werkelijkheid staat zo haaks op het veel gemoedelijker alledaagse dat het vervreemdend zal zijn. Als twee miljoen Nederlanders betrokken zijn bij de Deep State, zoals ze schrijft, en de rest uit slapende schapen bestaat, dat is dat best eenzaam. ‘Het is makkelijker iemand in je leugens te laten geloven dan iemand aan zijn verstand te peuteren dat zijn leugens niet kloppen,’ schrijft ze. Als straks het vaccin met microchips wordt ingespoten, wordt dat bijkans onmogelijk.

Veel wakkeren zijn dan ook in een isolement beland. Dat blijkt uit de meer dan zeshonderd antwoorden op de vraag in de Facebookgroep Klokkenluiders voor de vrijheid: ‘Zijn anderen ook familie of vrienden kwijtgeraakt?’ Complotgeloof blijkt op grote schaal families en vriendschappen kapot te maken. Christien Slui: ‘Bijna mijn echtgenoot. Hij schaamde zich dood voor mijn opvattingen.’ Margreet Brummel: ‘Ja de hele familie en al mijn vrienden. Niemand meer over. Ik hoop mijn familie weer terug te zien wanneer alles voorbij is.’ Saskia Doorn kiest er zelf voor haar vriendenbestand op te schonen: ‘Want ik vind het lastig om met mensen in gesprek te blijven die gewoon de grijze massa weigeren te gebruiken.’

Velen hebben wel online gelijkgestemden leren kennen. Behalve in de kerk kom je het woord ‘liefde’ waarschijnlijk nergens meer tegen dan in de complotscene. Deze biedt een warm nest waar je wél begrepen wordt. Vincent Doelman: ‘Check! Fantastische nieuwe vrienden erbij!’ Natuurlijk wordt de oorzaak voor de eigen eenzaamheid in het complot gelegd. Henny van den Hoonaard: ‘Ja hoor, zeer zeker mensen kwijtgeraakt. Verdeel en heers heeft zijn werk goed gedaan. Het gruwelijke plan heeft veel levens verwoest en zal nog veel meer levens kosten. Dit is een subliem uitgedacht plan. Aan alles is gedacht.’

En weer een fraai staaltje fake news, dit keer op de Facebookpagina Klokkenluiders voor vrijheid.

In de complotbubble bestaat een door social media aangejaagde, onverzadigbare drang om steeds heftiger complotten op Facebook te zetten, want er treedt gewenning op. Door mensen te verrassen, help je het aantal reacties bij je berichten omhoog. Toename van het probleem suggereert een ontwikkeling. Het wordt dus steeds spannender. Was er in 2016 nog maar één kelder onder een pizzeria in Washington DC waar de pedosekte van Hillary Clinton kinderen misbruikte, inmiddels zijn er overal ter wereld gangenstelsels die zelfs onder de oceanen doorlopen, en waarin alles bij elkaar miljoenen misbruikte kinderen zitten die door het ook miljoenen leden tellende netwerk van de Deep State-elite ritueel, satanisch en seksueel worden misbruikt. De verhalen jagen zichzelf over de kop: kan het nóg gekker? Ze lopen het gevaar zo hun kracht en geloofwaardigheid te verliezen. Het idee van kindermisbruik heeft succes omdat het mensen boos en betrokken maakt, maar het doet ook de verbeelding op hol slaan. Dus als dan de pedo’s misschien zelfs in gangenstelsels onder je huis nog aan het kinderverkrachten zijn, dan gaat deze centrale fantasie van mijn samenzweringsvrienden ten prooi vallen aan zowel ongeloof als walging. Mensen wenden zich af van het te heftige pedo-nepnieuws. Het wordt een zaak van kleine hardcore groepen die het geloof erin hooghouden. Naast de emotionele vluchters, zijn er de verstandigen die het te ongeloofwaardig gaan vinden. Dat kindermisbruik de kern van het complotgeloof van velen is geworden, lijkt op termijn te gaan bijdragen aan haar marginaliteit.

Nu Trump niet de volgende president van Amerika wordt en hij dus geen winnaar maar een loser aan het worden is, zal het verhaal waarin deze superpedohunter een centrale rol gekregen heeft waarschijnlijk veel minder aantrekkingskracht krijgen. Voor zijn fans wordt het steeds lastiger om hem te verafgoden om zijn onoverwinnelijkheid. Mijn complotvrienden willen per se geen losers zijn. Dushopelijkgaan,alsstraksnaastTrumpook corona voorbij is – het mondkapje af, de horeca open en de all-in vliegvakantie weer goedkoop – de meeste van mijn nepnieuws verspreidende Facebook-vrienden hun pagina’s gewoon weer volplempen met foto’s van de hond, het liefje en de vakantie.