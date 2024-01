Fotorepo: een vervallen parenclub in Tennessee

In Chattanooga, Tennessee, staat al sinds begin jaren 70 een parenclub weg te rotten. Het sekspaleis van stripclubmogul Billy Hull werd vergane glorie nadat hij voor twintig jaar achter de tralies belandde.

Fotografie Naaman Fletcher

Het Swingers’ Tiki Palace was na de opening in 1972 bijna een jaar lang dé plek waar stelletjes uit de regio kwamen om de liefde met anderen te delen. Des te ironischer dat Hull een huurmoordenaar op de minnaar van zijn vrouw Gloria zette – schijnbaar hechtte de beste man in zijn eigen leven wel veel waarde aan een relatie zonder wisselende seksuele contacten.

Hulls parenclub staat al leeg sinds 1973, het jaar waarop hij voor twintig jaar de bak in moest. Niemand heeft zich sindsdien bekommerd om het bouwwerk dat, anders dan Hulls stripclubs in de bruisende centra van grote steden, buiten het oog van het grote publiek ergens in the middle of nowhere staat te vervallen.

Fotograaf Naaman Fletcher hoorde van een vriend over het verlaten party-paradijs. Fletcher fotografeert al jaren vervallen gebouwen, en de ruïne in Chattanooga past precies in zijn straatje. Eenmaal bij de villa aangekomen, bleken schoolkinderen uit de buurt hem voor te zijn geweest. Ramen ingegooid, meubels vernield en alles onder de graffiti. ‘Alsof de tombe van de farao was geplunderd,’ vertelt Fletcher.

