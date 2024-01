Als een vip naar de stripclub

Als buitenlanders mij vroegen waar de allerbeste stripclub van Amsterdam zit, moest ik hen altijd teleurstellen. Oké, in de Bananenbar op de Wallen lach je de ballen uit je broek. Wat dames daar kunnen met fruit is bewonderingswaardig en vermakelijk, maar niet per se opwindend. We hadden – tot voor kort – geen luxe stripclub. Niet één zoals ik die ken uit andere steden. Een gemis! De zussen Lotte en Myrthe Graanboom besloten hier iets aan te doen. Op de Stadhouderskade zit sinds april hun high end stripclub BonTon.

De ene kamer is nog mooi­er dan de andere: ronde porno­bedden en gigan­tische bubbel­baden met gouden kranen

Het is vrijdagavond en vriendin J. en ik vinden het de hoogste tijd voor een bezoek.Dit is ’t helemaal, concludeer ik direct na binnenkomst. De entree is 50 euro, maar dan heb je wel wat. Horecaondernemer Casper Reinders is medeverantwoordelijk voor het interieur. En dat is te zien: club BonTon ziet eruit als een chique nachtclub. De banken zijn van rood fluweel, de muren bedekt met kek behang en vanachter een stylish barretje schenken twee knappe barmannen cocktails en champagne. Hier geen verlepte strippers die verveeld aan palen hangen en bezoekers zuchtend en steunend voorzien van lapdances. De ‘BonTon-meiden’ doen niet onder voor modellen (met curves), lachen zowaar en begroeten iedereen die binnenwandelt vriendelijk. En – anders dan in veel stripclubs – word je als klant niet belaagd als een toerist in een Turkse souvenirwinkel. ‘We geven bezoekers ruim de tijd te aarden,’ zegt eigenaresse Myrthe, waarmee we aan de praat raken. Pas nadat ze voorzien zijn van een drankje komen de meisjes met hen praten. Tot die tijd kan je als klant genieten van de live shows. We bestellen twee gin-tonics en kijken onze ogen uit.

Drugshonden

Ik wil weten hoe Myrthe op het idee kwam een high end stripclub te beginnen in Amsterdam. Ze vertelt dat haar grote zus Lotte de eigenaar is van seksclub LV op de Middenweg. Lotte merkte dat er vraag was naar een luxe stripclub, waar zakenlui terecht kunnen na bijvoorbeeld een conferentie. ‘Ze willen lekker ontspannen met entertainment, maar niet

direct seks. Een chique stripclub sluit dus meer aan bij hun wensen dan een bordeel.’ Toen Lotte het aanbod kreeg de voormalige Crystal Club over te nemen, zei ze daarom volmondig ja. De seksclub werd eind juli 2017 gesloten, nadat er bij een onderzoek van de politie cocaïne en GHB werd gevonden. De zusters hanteren een zerotolerancebeleid: drugs zijn streng verboden. Eens in de zoveel tijd houden ze een steekproef met drugshonden, vastberaden niet hetzelfde pad te bewandelen als hun voorgangers. ‘Want als één van onze meisjes door de politie wordt betrapt met drugs, kunnen we onze deuren sluiten.’

Bordeelvergunning

Lotte en Myrthe besloten samen het avontuur aan te gaan. Hun concept bleek een schot in de roos. Rond middernacht zijn alle zitplekken bezet, en de meiden druk aan het werk. Er komt een knappe (volledig geklede) blondine de ruimte binnengewandeld. Myrthe springt op en verontschuldigt zich. Ze heeft een sollicitatie. Samen met het meisje vertrekt ze naar boven. Een half uur later voegt ze zich weer bij ons. ‘Dit is wel even iets anders dan mijn kantoorbaan, van vroeger,’ lacht ze. J. en ik willen weten of het meisje is aangenomen. Myrthe knikt. ‘Ze kan goed dansen, en ik heb écht een blonde danseres nodig.’ Ik vraag of seks op het menu staat. ‘Bij sommigen,’ antwoordt Myrthe. Ze bezit een bordeelvergunning. Maar veruit de meeste meisjes trekken de grens bij naakt dansen en samen badderen, in één van de privékamers. ‘Willen jullie die zien?’ J. en ik knikken gretig. Gráág. We lopen achter Myrthe aan naar boven. De ene kamer is nog mooier dan de andere: ronde pornobedden met daarover geen plastic maar kraakhelder wit beddengoed, en gigantische bubbelbaden met gouden kranen. ‘Verhuren jullie deze ruimtes ook aan uhm, stellen?’ vraagt J. met glanzende ogen. Ze ziet zichzelf al gaan. Myrthe knikt. Stellen kunnen samen een privélapdance boeken, in één van de kamers. J. en ik kijken elkaar aan. Een ding weten we beiden zeker: hier komen we terug.