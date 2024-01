'De rechtse onderbuik regeert'

Het politiek correcte klimaat is verstikkend in Nederland. Zowel politici als media worden gegijzeld door de angst om te zeggen waar het op staat. We zien met z’n allen hetzelfde gebeuren, maar durven er in het openbaar geen oordeel over te vellen, terwijl dat eenvoudig kan op basis van argumenten en boerenverstand. Wat is er aan de hand? De rechtse onderbuik is doorgedrongen tot instituties en domineert rabiaat de toon van berichtgeving en debatten.

Vooral in de pers wordt pijnlijk zichtbaar dat journalisten ‘de gewone man’ niet willen verwaarlozen of ondermijnen. Steeds vaker worden mensen opgevoerd die kritiekloos hun racisme en benepenheid mogen etaleren, teneinde een geluid te vertolken dat decennialang in de main stream media verwaarloosd zou zijn. Wat de overwinning van Trump bij ons heeft losgemaakt, is dat iedere journalist vanuit een kramp handelt, stuk voor stuk bang om hetzelfde te missen als de Amerikanen – de opkomst van populisten en agressors.

Dus wat doen wij? Wij faciliteren de engnekken en hooligans. Onze media fungeren als propagandisten voor politici die uit zijn op vernietiging. Het NOS-journaal opent met een verkiezingstochtje van de PVV in Spijkenisse, waar meer verslaggevers dan sympathisanten op af waren gekomen. En toch wordt het gepresenteerd als een gigantisch groot succes. Terwijl ook de vraag kon worden gesteld waarom Trump duizenden mensen op de been krijgt, en Wilders nog geen tweehonderd.

Voor die kritische houding is geen intellectuele ruimte meer, lijkt het. Want als de NOS dat zou doen, zullen ze door rechtse partijen worden versleten als elitair, zuur en links, allerlei redenen om bij een eventueel nieuw kabinet te bezuinigen op de publieke omroep. En dat wil je natuurlijk niet als brave burgerman met een hypotheek, twee kinderen en een nieuwe Volvo. Daarom kan het nieuws best worden opgedirkt, alsof Geert Wilders als Jezus van Nazareth neerdaalde op de aarde om flyers uit te delen aan zijn toegesnelde volgelingen.

En over die fans gesproken: iedereen doet tegenwoordig zijn best om aan te tonen dat niet alleen laagopgeleiden op de PVV stemmen, dat konden we afgelopen weekend zelfs in de Volkskrant lezen. Leuk en aardig. Ik geloof het meteen. Maar het feit is wel dat veel racistische toetenbordstrijders andersdenkenden digitaal opjagen, beschimpen en volledig dehumaniseren. Als ergens een moslim verongelukt, wordt dat op dubieuze Facebookpagina’s gevierd, in de hoop dat er nog velen zullen volgen. Dat is ook Nederland anno 2017.

Nog maar weinigen durven stelling te nemen. Zelfs als ze uitgesproken links zijn. Er is schaamte en schuldgevoel ontstaan ten opzichte van die arme boze burger, die scheldend en tierend al zijn waanzin mag spuien. Niemand vraagt door. Ik heb geen enkele journalist tegen Geert Wilders of iemand van zijn club horen zeggen: ‘Maar wat wilt u nou precies?’

Het antwoord is misschien ook moeilijk te formuleren. Maar wie even de angst afwerpt om voor wat dan ook uitgemaakt te worden, zal zien dat de rechtse onderbuik alleen maar wil stukmaken. Alles moet kapot: de elite, de wetenschap, andere politici, moslims en als het kan meteen alle buitenlanders. Er zit totaal geen constructief element in het rechts-populistische verhaal.