Neerlands Hoop: voetbaljournalist Pieter Zwart

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: voetbaljournalist Pieter Zwart (24).

Fotografie Gerard Wessel

Voetbal je zelf ook?

‘Dat heb ik een blauwe maandag gedaan. Maar mijn voeten wilden niet uitvoeren wat mijn hoofd had bedacht, dus probeerde ik op een andere manier iets te bereiken in het voetbal. Met een paar vrienden ben ik op mijn vijftiende begonnen met Catenaccio.’

Op Catenaccio staan geen transfernieuwtjes en verslagen, terwijl de consument juist online liefst ieder uur een nieuw hapje voorgeschoteld krijgt.

‘Kwaliteit boven clickbait. Soms gooien we artikelen weg die we zelfs na vijf revisies niet goed genoeg vinden. Dat zijn keuzes die bijvoorbeeld dagbladen per definitie niet kunnen maken. Dat verschaft ons de vrijheid om grotere thema’s te behandelen en dieper in te gaan op bepaalde ontwikkelingen in de sport. Voetbal is een van de meest complexe sporten die er is. Op zo’n veld gebeurt van alles dat een argeloze toeschouwer misschien niet direct ziet. Met goede journalistiek kun je daar meer inzicht in geven. Hoe werken moderne coaches? Hoe kunnen statistieken helpen? Data-analyse is een van de gereedschappen in onze gereedschapskist. Met een hamer moet je geen plank door willen zagen, maar voor bepaalde klussen kun je ’m juist ontzettend goed gebruiken.’

