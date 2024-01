Jett Rebel 'Zes maanden ben ik nu clean'

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: zanger Jett Rebel (25).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Dat ik voor het eerst in mijn leven mijzelf als mens serieus heb genomen. Omdat ik zo gedreven en ambitieus ben, heb ik mezelf van kinds af aan weggecijferd ten opzichte van de artiest. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf, de persoon Jelte, eigenlijk compleet was kwijtgeraakt. Ik was liever het excentrieke alter ego dan de normale dorpsjongen uit Soesterberg. En het werd voor mij steeds onduidelijker wie wie nou precies was. Nu begin ik dat weer scherper voor ogen te krijgen. De katalysator die dat allemaal in gang heeft gezet, is dat ik ben gestopt met gebruiken: geen wiet, geen alcohol, geen harddrugs. Zes maanden ben ik nu clean en ik voel me gezonder en gezonder worden.’

‘Bot gezegd: als ik die keuze niet had gemaakt, had ik hier nu misschien niet gezeten. Ik zat in een heel diepe depressie. En ik zag geen uitweg. Ik wilde gewoon niet meer leven en wachtte op een goed moment om te vertrekken. Dat was een van de redenen dat ik vorig jaar als een gek platen ben gaan maken. Omdat ik iets blijvends wilde achterlaten. Dat ik überhaupt een carrière heb die in de lift zit, is misschien ook wel waarom ik uit het dal wist te klimmen. De gedachte dat ik op mijn 25ste nog steeds had moeten vechten om mijn eerste EP’tje uit te brengen, zou mij nog veel depressiever maken. Ik heb nu aan den lijve ondervonden: dit vind ik belangrijk, dit wil ik graag doen. En om dit te kunnen doen, om in leven te blijven en vrolijk te zijn, zal ik op mezelf moeten letten. Daarom ben ik heel actief gaan mediteren. Daar komt zoveel moois en puurs bij los, dat ontstijgt de creativiteit die ik kreeg als ik een jointje rookte.’

