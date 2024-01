Olav Mol: 'Max Verstappen is de Messi van de F1'

Zeg je Formule 1, dan zeg je Olav Mol (54). Zijn stemgeluid is al 25 jaar onlosmakelijk verbonden met de koningsklasse van de autosport. Hij was even terug in Nederland om zijn boek F1 2016, Wat een Jaar! te promoten. ‘Wat Usain Bolt voor het sprinten heeft gedaan en Messi voor het voetbal, dat doet Max nu voor de Formule 1.’

Fotografie Corné van der Stelt

Gewetensvraag: welke vond jij mooier, die van Barcelona of Brazilië?‘Als race was die van Brazilië veel spectaculairder. Omdat hij daar heeft laten zien waar Max met al zijn zintuigen, skills, kartervaring, jeugdigheid en slimmigheid toe in staat is. Hij was achter de safety car al bezig met kijken op welke plekken van het circuit hij kon inhalen. Iedereen dacht: wat is die nou aan het doen? Hij opende nieuwe paden in de regen. Hij had al vaker geroepen dat hij hoopte dat het die zondag zou gaan regenen. Dat roepen wel meer coureurs, maar bij hem was het dus geen grootspraak. Ik denk dat heel veel van zijn concurrenten toen dachten: ik hoop dat het zondag droog blijft. Maar qua impact was Barcelona by far de mooiste. Dat heeft zoveel losgemaakt.’

Ben jij net zo idolaat van Max als de rest van Nederland?‘Ik heb al tegen Max gezegd: als Red Bull jou een echt winnende auto geeft met marge, dan wordt het voor Nederland heel vervelend. Want dan rijd je iedere race vooraan en zien we jouw inhaalacties niet meer. Maar mijn interesse in de Formule 1 is niet afhankelijk van de familie Verstappen. Ik snap dat het voor heel veel Nederlanders wel zo is, maar ik volg echt niet elke stap die Max doet. Hij is onderdeel van de sport, en voor ons land een heel belangrijk onderdeel. Alleen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso en Kimi Räikkönen hebben ook Nederlandse fans, die moet ik ook bedienen. Het is echt niet zo dat er ineens heel veel F1-fans rondlopen in Nederland. Die groep bestond de laatste tien jaar al uit 600.000 tot 700.000 kijkers. Nu zit dat dankzij de prestaties van Max rond de miljoen.’

Is de gekte terecht?‘Het is sowieso terecht, dat heeft hij letterlijk op de baan laten zien. Daar moeten we als Nederland zo ongelooflijk blij mee zijn. Eens in de 25 jaar komen er in de sport dusdanige talenten voorbij. Als je vergelijkingen gaat zoeken: wat Usain Bolt voor het sprinten heeft gedaan en Messi voor het voetbal, dat doet Max nu voor de Formule 1.’

