Ali Niknam (bunq): 'Elke bank doet hetzelfde: jouw geld oppotten'

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Ali Niknam (35).

Fotografie Gerard Wessel

Wat is jouw beste beslissing van de afgelopen twaalf maanden?

‘Dat ik me niet heb laten verleiden mijn aandacht op iets anders te vestigen dan het bouwen van een fantastische app. Mensen zeiden: moet je niet meer aan reclame en marketing doen? Maar ik ben een echte productengast. Als de app een genot is om te gebruiken, raakt de consument er vanzelf enthousiast over. Weer andere mensen zeiden: moet je niet ook leningen en hypotheken aanbieden, net als de andere banken?’

Wie zijn de bunq-gebruikers?

‘Je kunt ze grofweg in tweeën splitsen. De ene groep is enthousiast over alles wat nieuw en anders is. De andere groep zijn de ideologische gebruikers. Die omarmen de innovatie die wij brengen in de bancaire sector. Wij hebben keuzevrijheid gebracht in een wereld die voorheen uniform was. Elke bank doet hetzelfde: jouw geld oppotten en daar zoveel mogelijk mee verdienen. Bunq investeert niet in kolencentrales of oliepijpleidingen. Wij zetten jouw geld veilig bij de Europese Centrale Bank, daar gaan we geen Russische roulette mee spelen.’

Lees het volledige interview op Blendle.