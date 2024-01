De campagne tot nu toe, met Rutte, Klaver en Thieme

Volgende week begint de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen pas echt. Revu liep al een tijdje mee.

Fotografie Jan Dirk van der Burg, Elmar van der Marel en Clemens Rikken

50 Plus in Hilversum

In theater Gooiland in Hilversum kwamen de leden van 50Plus bijeen om Henk Krol (66) tot lijsttrekker te kiezen. We vielen erin op het moment dat Adri van Esch (medewerker van de Tweede Kamerfractie van 50Plus) de nieuwe website tergend langzaam aan de leden uitlegde. Partijvoorzitter Jan Nagel, die het tijdschema strak in de gaten hield, tikte op zijn horloge.

‘Bedankt Adri, voor je doorwrochte bijdrage.’ Zelf vond hij de ‘doneerknop’ het belangrijkste onderdeel van de nieuwe site.

‘Druk daar eens een keertje op! Afrekenen kan met iDeal. Dan kunnen we echt vooruit.’

Jesse Klaver deed Eindhoven

Hij had de broek hoog opgetrokken en de mouwen van het witte overhemd opgerold. Op Tonight’s Gonna Be a Good Night kwam hij ineens tussen het publiek te voorschijn. Daarmee hield de vergelijking met de Amerikaanse president Obama en premier Justin Trudeau van Canada ook wel op.

Voor mij tenminste. Voor een deel van de Groen- Linksers in poptempel De Effenaar lag dat anders: die zagen in Jesse een charismatische linkse leider. Die juichten en klapten na ieder statement dat Jesse voorlas vanaf de doorzichtige schermpjes die met zijn verschijning uit de grond omhoog waren gekomen. Jesse sprak zijn volgers aan met ‘vrienden’ en prees de stad Eindhoven omdat bedrijfsleven en overheid daar als eerste de handen ineen hadden geslagen om ‘het anders’ te gaan doen.

Jubilieumcongres D66 in Amsterdam

D66 vierde het vijftigjarig bestaan met een jubileumcongres op de plaats waar het allemaal begon: de Rai. Het Amsterdamse congrescentrum werd twee dagen achter elkaar druk bezocht door keurige mensen. Mensen die de zaken het liefst eerst onderzoeken voordat ze een mening hebben, mensen die alles graag van twee kanten bekijken en mensen die hun rotzooi in de prullenbak gooien en niet ernaast. ‘Maar het leukste is dit,’ zei een mevrouw die over de merchandise ging. Ze liet een opblaasbare witte strandbal zien.

‘Het is wat een speelser communicatiemiddel. In feite laat je op een heel naturelle manier zien waarvoor je staat. Door zo’n strandbal kunnen spontane gesprekken over politiek ontstaan, zonder dat het opdringerig wordt.’

Mark Rutte in Arnhem

De VVD was met een coffeetruck tegenover Musis Sacrum in het centrum van Arnhem neergestreken. Aan boord: twee barista’s en minister-president Mark Rutte die volgens het persbericht ‘een bakkie wilde doen’ met gewone mensen. Mark droeg een gewatteerde blauwe jas, een spijkerbroek en gymschoenen. Hij dronk de koffie met een scheutje melk.

Iedereen van de VVD had een grote bruine button met de tekst ‘Bakkie doen?’ op de jas gespeld. In de praktijk dronken ze vooral koffie met elkaar.

Zoals mevrouw Joan Berings, fractievoorzitter van de VVD in Westervoort en naar eigen zeggen ‘bijna een vriendin van Mark Rutte’.

Terwijl ik achter de rug van Rutte probeerde om de gesprekken die hij voerde op te vangen, kakelde zij er doorheen met eigen ervaringen en observaties.

Mark draaide zich om.

‘Hoi, ik ben Mark!’

‘Hoi, ik ben Marcel,’ zei ik. ‘Ik schrijf ’ ‘Dan moet je nu een vraag stellen,’ zei Joan Berings. ‘Dit is je kans. Stel maar een vraag, doe maar ’ ‘Vind je het leuk?’ hoorde ik mezelf vragen.

‘Koffiedrinken op straat met vreemde mensen.’ Mark: ‘Als het lekkere koffie is wel! Haha. Ik vind het helemaal top!’

Joan Berings: ‘Tuurlijk vindt Mark dit leuk!’

Elbert Dijkgraaf op de Rundvee & Mechanisatievakdagen

Als de SGP het nieuws haalde was dat meestal met principiële of ethische kwesties, maar het was ook de enige politieke partij met een eigen kraam op de Rundvee & Mechanisatievakdagen in de evenementenhal in Gorinchem. Uit opiniepeilingen blijkt dat dertig procent van de boeren en tuinders bij de verkiezingen op de SGP gaat stemmen. Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf, wit hemd en oranje stropdas, zat op een kruk. Achter hem posters met teksten als ‘Als je rood staat kun je niet groen zijn,’ ‘Tijd voor de boer,’ ‘Eerlijke boterham!’ en ‘Minister vóór Landbouw.’

Als we hem met een beest moesten vergelijken: een gebraden haan. Elbert: ‘Ik vind het heerlijk om hier te zijn! Ik ben hier gisteren van ’s middags tot ’s avonds laat geweest. Fijne gesprekken met agrariërs gehad, ik had geen tijd voor een boterham!’

Hij werd aangesproken door een boerenvrouw. Elbert: ‘Uw man maakt zich zorgen over het fosfaatplafond? Ik ook!’

Marianne Thieme in Amsterdam

In boekhandel Scheltema in Amsterdam presenteerden Marianne Thieme (lijsttrekker van de Partij voor de Dieren) en financieel geograaf en publicist Ewald Engelen (lijstduwer van de Partij voor de Dieren) hun boek De Kanarie in de Kolenmijn aan een zaal vol bewonderaars die net als zijzelf vinden dat ‘het financiële systeem en het politieke stelsel volledig zijn vermolmd’. De oplossingen die ze aandragen, een radicaal andere manier van leven, werden door de schrijvers ‘Plan B’ genoemd. Marianne: ‘Het is tijd voor Plan B!’ Ewald Engelen: ‘Boing!!!’

Marianne: ‘Rustig, Ewald.’

Gert-Jan Segers in Den Haag

Gert-Jan Segers (47, lijsttrekker Christen- Unie) bezocht met zijn voorlichter bedrijventerrein Brinckhorst in Den Haag waar Dennis Maduro en zijn vrouw Djela risico-jongeren een tweede kans bieden. Het project heet ‘Sleutelen met jongeren’. Hij begon een spontaan gesprek met een jonge, wat magere jongen, die met een hamer een onderdeel demonteerde.

‘Hoi ik ben Gert-Jan,’ zei Gert-Jan. ‘Heb jij een droom?’

‘Ja,’ zei de jongen terwijl hij met zijn hamer sloeg. Gert-Jan: ‘Wat is die droom dan?’

De jongen: ‘Geld maken.’

Gert-Jan vond geld maken een ‘mooie droom’.

‘Als je je hele leven met geldgebrek te maken hebt gehad kan ik me zo voorstellen dat je je ouders wilt ontlasten door zelf ook eens wat in te brengen.’