Deze week in Nieuwe Revu (nr. 3, 2017)

- Mensenhandel op internet. Door de nieuwe Prostitutiewet verliest de politie de grip op thuisprostitutie. Duizenden sekswerkers bieden zich in Nederland online aan, en lang niet allemaal vrijwillig. ‘Die meiden zijn gehersenspoeld door drugs, geweld en angst.’ (reportage)- Goedele Liekens, missionaris van de VN (portret)- Oh oh Chios: undercover in een vluchtelingenkamp (reportage)- Stand-up comedy: hoe moeilijk kan het zijn? (reportage)- Braboneger: ‘Sylvana klaagt meer dan Martin Luther King’ (interview)- Wibi Soerjabi: 'Wat een pak melk kost? Geen idee - 3 euro?' (interview)

