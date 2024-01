Wie denkt Peter Jan Rens wel dat hij is?

Peter Jan Rens (66) roept al jaren dat hij zijn televisiecarrière nieuw leven wil inblazen, maar het is de vraag of Doen Ze ’t Of Doen Ze ’t Niet? daarbij helpt. Spraakmakend is de reallifesoap in elk geval wel.

Annemieke Hoogendijk

Mevrouw Stemband: ‘Ik zag Peter Jan twaalf jaar geleden voor het laatst, maar herkende in de eerste aflevering van zijn reallifesoap bepaalde uitdrukkingen van hem, maar miste de ideeënman die hij vroeger was. Ik zal af en toe nog weleens kijken, maar het risico is dat je je van je goede herinneringen laat beroven. We werkten zo’n twintig jaar samen en hebben een wereldtijd beleefd. Eerst in onze theatergroep Kaktus, daarna in het vijfminutenblok voor kinderen bij Tineke en vervolgens in De Grote Meneer Kaktus Show. Ik heb ook achter de schermen gewerkt bij Doet-ie ’t Of Doet-ie ’t Niet en Geef Nooit Op. Peter Jan was het energieke middelpunt en zeer verrassend qua invalshoeken. Van de tien ideeën kon je er negen weggooien, maar de tiende was briljant. Hij leerde me als comédienne ongegeneerd te zijn in plaats van me te verplaatsen in de ander – typisch vrouwelijk – omdat invoelen niet grappig is.’

