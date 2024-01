Onze man mist de trein op weg naar modelspoorbeurs

Verslaggever Martijn Neggers: 'Om in het thema te blijven, reed ik met de trein vanuit Tilburg naar de modelspoorbijeenkomst in Joure. In Lelystad zou ik fotograaf Alexander Schippers treffen om het laatste stukje met de auto te rijden. Helaas stapte ik abusievelijk over in Utrecht (helemaal niet nodig), om een kwartier in de kou op de volgende trein te wachten, en stapte ik die trein dan weer te vroeg uit, in Amsterdam Bijlmer, in plaats van in Amsterdam Zuid. Daar nam ik de metro naar Duivendrecht – zodat ik daar de trein naar Lelystad zou kunnen nemen – maar miste dat station en eindigde op Lelylaan. Goddank: Alexander had zich verslapen en reed op dat moment net voorbij station Lelylaan. Uiteindelijk hep elk nadeel zo z’n voordeel, zou Cruijff zeggen.’

Lees het verhaal van onze man in Joure, in de wereld van de modelspoorbaan op Revu.nl